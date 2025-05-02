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台電員工抗議能源政策錯誤 經長嗆「看不慣可走」 遭懟：憑啥

台灣新聞組／台北2日電
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經長被批慣老闆 經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會答詢時，質疑抗議者的代表性說「看不下去可以離開啊」，被批慣老闆。（記者季相儒／攝影）
經長被批慣老闆 經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會答詢時，質疑抗議者的代表性說「看不下去可以離開啊」，被批慣老闆。（記者季相儒／攝影）

上百名台電員工昨天在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委羅廷瑋昨質詢經濟部長郭智輝關切此事，但郭智輝回應，台電有3萬多名員工，是不是代表一定聲音或個人聲音他不清楚，「看不下去可以離開啊」。

羅廷瑋痛批，郭智輝的回應是典型慣老闆，傲慢卸責不配任官，「這樣的言行，不只是失禮，更是失格」。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，「傲慢的郭大老闆，才是真正該離開的人」。

郭智輝接任經長後失言不斷，日前聲稱回覆黃國昌索資僅有一頁是給「精華液」，挨批是睜眼說瞎話、國家的悲哀；此外，他在立法院會與立委陳玉珍針對擊落穿越領空的大陸軍機言語交鋒，也被認為是撈過界。先前談論台積電、英特爾合資卻扯到「蒙古病」惹議，並多次致歉。

氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法昨發起「草綠T行動」，號召上百名台電員工包圍經濟部，訴求「只有核電延役，台電才能續命」，並表示近三年政府為填補台電財務漏洞，已挹注超過3000億元（台幣，下同，約93.4億美元），但實際虧損恐早已突破5500億元（約171.3億美元），所謂的電力補貼根本是「龐氏騙局」，以全民納稅錢支撐虛假的電價，短期看似穩定，實則掏空國營資產，犧牲未來世代。

針對郭智輝嗆「看不下去可以離開」，楊家法表示，自己考試進台電，也沒做錯事，憑什麼要他離開，反倒郭是官派的，連自己錯在哪裡都不知道，「該離開的是他」。

楊家法也提出五點質疑，包括台電官網綠燈頻繁啟用「無操作許可」火力機組；國際油價早已回穩，但台電1、2月仍虧損174億元（約5.4億美元），其中有100億元（約3.1億美元）是風電造成；政府用人民的稅金（增資及撥補共3000億元）掩蓋政策錯誤；備轉燈號做假是對的嗎；離岸風電國產化20年9000億元（約280.3億美元）打水漂，國家隊去哪了？

郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢，羅廷瑋質詢，這些台電員工認為台電沒有公開透明，例如說台電人事開銷一年撙節4億元（約1246.5萬美元），但錯誤的能源政策導致四天就燒掉了9億元（約2805.1萬美元），部長是否要回應他們的訴求？郭智輝說，台電大約有3萬名員工，不清楚這100多人是不是都是台電員工，至於這些人是不是代表一定的聲音，或只是個人的聲音，他不太清楚，但不是說他們不重要。

羅廷瑋追問，這些台電人看不下去錯誤的能源政策造成虧損。郭智輝說，不知道要回應什麼，虧損有很多原因，不能講這個是能源政策，「他是專家嗎？」「他看不下去，他可以離開啊」。

羅廷瑋質疑，郭智輝說法是要對包圍經濟部的台電員工秋後算帳；但郭智輝回批，不要隨便定義他的話。兩人愈講火氣愈大，直到召集委員謝衣鳯出面打圓場氣氛才緩和。

羅廷瑋會後表示，「我們看到的郭部長，只會拋數字、推責任，對來自第一線的良知之聲毫無感受，甚至嗤之以鼻，冷血至極」。他說，這些員工是台電現職、專業在崗、親身面對系統崩壞的人，當經濟部長連員工出來抗議都視若無睹，還配坐在那個位子上嗎？他要求經濟部向全民道歉，停止打壓基層、扭曲民意。

黃國昌表示，五一勞動節基層台電員工犧牲休息的時間，到經濟部前表達自己對於民進黨錯誤能源政策的擔憂，郭智輝傲慢的嘴臉，「在勞動節的今天，真是格外諷刺」。

台電員工上街頭 氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法1日發起「草綠T行動」，到經...
台電員工上街頭 氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法1日發起「草綠T行動」，到經濟部抗議錯誤的能源政策造成台電龐大虧損。（記者潘俊宏／攝影）

郭智輝 黃國昌 勞動節

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