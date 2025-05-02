新聞評論／非核家園已成恐懼詞 卓榮泰還硬拗電力夠用

行政院長卓榮泰。（記者林俊良／攝影）

核3廠二號機本月17日即將除役，屆時，民進黨 的「反核」神主牌便算達標。但從近年的發展看，「非核家園」已成了一個「恐懼詞」，不時與電價上漲、供電不穩、碳排空汙、綠能 弊案乃至國安危機連結。在這種情況下，賴政府或許還想大事慶祝一下台灣「非核家園」的來臨，但恐將更招致民眾反感。

尤其，近年來政府「補貼」台電成習，近日更假藉「川普關稅」名義編列1000億元台幣（約32億美元）特別預算撥補，名不正亦言不順。試想，在「非核家園」美名下，埋藏著多少民進黨政府的扭曲心思，將一家健全的公司弄到虧損累累，卻無意務實解決，只想藉「補貼」的蹊徑粉飾太平。這種短視作法，縱能把台電破產的時間拖個幾年，也救不了台灣缺電、空汙及供電不穩的危機。這就是「非核家園」的真相！

試問，以民進黨的估計，非核家園的美好時光能持續幾年呢？到什麼時候就會走不下去呢？被問到核電歸零後的供電問題，閣揆卓榮泰 以一貫無表情的臉孔答稱：「在2032年前，發電量足夠支撐所有產業所需。」這個回答很安全，原因是，卓榮泰也許明年就不站在國會備詢了，未來承諾跳票也是別人的事。包括賴清德，就算下屆能連任，到2032年也要下台了。這張支票，正好開在一個不必兌現的日期。

卓榮泰打哈哈的敷衍態度，還不止如此。他說，目前台電備轉容量在15％以上，核3除役後，備轉容量減去3趴，也還有12％，都屬安全狀況。但卓揆是不是忘了，他說這話時只是涼涼4月天，俟天氣燠熱起來，家家戶戶都要開冷氣，屆時備轉容量還會剩多少？更何況，台灣自從綠電比重提高到10％以上後，電力供應的穩定狀況即晝夜逆轉；白天有光電支撐時問題不大，反而是傍晚太陽下山後更容易缺電跳電。卓榮泰用1個「備轉平均值」來打混，算什麼安全保證？

最近伊比利半島的西班牙和葡萄牙兩國發生的系統性大停電，就是個活生生的例子。這次大停電，官方一度歸咎於罕見的大氣振動現象；但進一步探討，則認為與綠能的不穩定性有關。西班牙是歐洲再生能源比率最高的國家，平均高達56％。專家認為，傳統火力發電透過大型機器連接到電網，其重量和動能慣性有助於電網免受突然的干擾。相形之下，光電和風電缺乏這類沉穩慣性，使電網更容易受到衝擊而中斷。大停電前5分鐘，當地天氣良好，太陽能發電占比甚至高達6成；但僅5秒之間，整個電網便迅速崩潰，社會運作也陷入無法正常運作的狀態。

西葡大停電的例子，除顯示電網運作的許多未知數，也說明綠能電力的脆弱性，有待繼續研發強化。更重要的是，國家的能源政策不能盲目躁進，不能諱疾忌醫，更不能讓政治越俎代庖，明明逆著專業知識及世界潮流而行，卻自以為在追求絕對的真理。再說，歐陸國家的電網彼此連結支援，緊急時可以互通有無。而台灣是個島國，我們的電網是孤立的，無法與鄰國併聯。在這種情況下，我們對發電供電的調節更應抱持「料敵從寬」的態度，才不致事到臨頭措手不及，不是嗎？

無論如何，當核電重新成為全球綠能減碳新趨勢，而賴政府卻還把頭埋在過氣的「反核」沙堆中，硬要關閉價廉、穩定的核三廠，暴露了民進黨「政治掛帥」的偏執多麼強大。當「非核家園」已變成一個恐懼詞，變成一個錯誤的概念，卓榮泰還在假意宣示「電力夠用」，這究竟安慰了誰？