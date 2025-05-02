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研議變延議 媒體議價法拖4年 重傷公民第四權

記者 唐筱恬、馬瑞璿
國民黨立委王鴻薇提出「媒體議價法」草案，主參考澳洲模式。（本系報資料照片）
國民黨立委王鴻薇提出「媒體議價法」草案，主參考澳洲模式。（本系報資料照片）

台灣「媒體議價法」談了整整4年，政府總有各種藉口，躲著不肯立法，從要研究、等數發部成立，再到無止盡的與數位平台對談，最新的理由是「國際政治情勢變化快速，目前並非立法適當時機」。政府滿滿的「拖」字訣，不禁讓人想問：這個政府既不想支持媒體產業，也不在意公民第四權，這樣的數發部是要發展什麼？

GoogleMeta等大型國際數位平台，長期使用新聞媒體報導的文章，並從中獲取廣告利潤，卻不願付費，衝擊各國媒體產業生存空間，新聞有價運動因此在全球掀起討論，上一屆立法院就有相關提案，數發部卻始終提不出具體作為，把研議搞成「延議」，這次索性拿美國關稅戰當理由踩煞車，其實就是不把媒體議價的問題當一回事。

媒體業者耗費大量人力、資源採訪新聞，讓民眾吸取公共資訊、享有知的權利，廣告收入是媒體產業最重要的營收來源；然而，數位時代來臨後，Google、Meta等大型數位平台，引用新聞內容而不付費，數位廣告分潤也不透明，長期以來侵蝕媒體產業獲利，不只台灣媒體受害，全球媒體同步撻伐，這也讓全球各國啟動「媒體有價」的討論與立法。

澳洲2021年通過新聞媒體議價法，要求Google、Meta兩大數位平台就其平台上分享的新聞內容，向媒體付費，加拿大則是在2023年通過「線上新聞法」，Google承諾每年支付1億元加幣（約7221.8萬美元）給加拿大爭取豁免權。但媒體議價法確實也遭受現實的考驗，Meta拒絕與媒體分潤，下架新聞內容，導致加拿大媒體產業流量下降。

台灣在2021年就有「媒體有價」的呼聲，不過，政府遲遲沒積極作為，先是各部會互踢皮球，公平會說這與公平交易法無關，經濟部說這不適合使用著作鄰接權，最後數發部被迫接下這燙手山芋。數發部端出各種研究，一下與數位平台進行多輪討論，一下又說要關注未來的AI（人工智慧）時代發展，甚至本屆國會又再度有立委提案後，書面報告還以「美國關稅」當理由稱不宜倉促立法。

回過頭來看，媒體為何要議價？因為「使用者付費」、「廣告分潤透明」天經地義，只要立法角度是從產業公平、正義來思考，而不牽扯「稅務」，這與「美國關稅」問題根本是兩碼子事，八竿子打不著。

台灣政府不優先保護自家的媒體產業，不在意影響全民福祉的新聞第四權，卻先扛出「美國關稅大旗」來阻攔，顯見對此議題以拖待變的消極思維，也難怪這些跨國數位平台吃台灣媒體夠夠；但當媒體產業因而逐漸萎縮，絕非社會之福。

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