更上層樓？盧秀燕6年市長任內首出席白沙屯媽進香

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香1日晚起駕，今年「香燈腳」逼近33萬人，白沙屯彷彿不夜城。（記者黃仲裕／攝影）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香昨晚起駕，賴清德 總統首度以總統身分到場，扶「軟身媽祖」出神龕。賴總統致詞不忘宣傳他成立的全社會防衛韌性委員會，不管天災地變或地緣政治變化，讓國家有更堅強防衛力量。台中市長盧秀燕 昨晚10時20分，也首度出席白沙屯媽進香起駕。

白沙屯媽進香與大甲媽遶境是全台兩大宗教盛事，都吸引大批信徒隨行。白沙屯媽進香近年掀起「粉紅超跑 」熱，今年報名隨行的「香燈腳」約33萬人，比去年多出近15萬人。

台中市長盧秀燕1日晚參加白沙屯媽祖登轎儀式，她由苗栗縣長鍾東錦陪同參香祈福。（圖／民眾提供）

賴總統昨晚7時40分先到後龍山邊媽祖宮參拜，8時10分再到拱天宮，進廟門前與沿途信徒擊掌、揮手。賴總統由苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主委洪文華陪同上香，隨後扶「大媽」出神龕，總統致贈「拱昭天佑」匾額並揭匾。

賴總統在山邊媽祖宮表示，政府幫基層民眾減稅、提高基本工資，零到六歲國家養減輕負擔，並推動長照3.0。後在拱天宮致詞說，去年上任後成立健康台灣、氣候變遷對策及全社會防衛韌性三個委員會，台灣常有颱風、地震，不管因應天災地變或地緣政治變化，讓每個人能保護自己幫助別人，讓國家有更堅強防衛力量。

台中市長盧秀燕上任六年來第一次出席白沙屯媽祖起駕，府內人士認為主要是為了替國民祈福，展現顧民生態度。（記者黃仲裕／攝影）

盧秀燕六年多來首次參加白沙屯媽祖進香，引發外界遐想，是否有意更上一層樓？盧秀燕對首度參與進香起駕表示，大家不要太敏感，這是地方宗教盛事，之前很多人邀請，今年正好時間可配合，加上這幾年國內外不平靜，也對台灣經濟前景不安，決定來參拜祈求國泰民安，讓人民安心，經濟更安心，「就這麼簡單」。

昨天中午起，通霄鎮湧入大批信徒，台鐵白沙屯站、高鐵苗栗站滿滿人潮，白沙屯平交道多次列車駛近時，人潮無法快速疏散，鐵路警察加強疏導。

賴清德總統1日晚到拱天宮參香，祈求台灣國泰民安，風調雨順。（記者黃仲裕／攝影）

白沙屯地區愈晚人愈多，拱天宮周邊水洩不通，宛如不夜城。各地信徒攜家帶眷，有的帶小孩，有的牽毛小孩來朝聖，各點心站也端出熱食結緣。

白沙屯媽祖進香以路線不定聞名，參與進香信徒事前報名，前年首度破10萬人，去年達18萬人，今年更逼近33萬人，屢創新高。