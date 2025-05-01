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綠營內鬥 陳亭妃中常會告狀 賴清德回「雙方在場再講」

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北1日電
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民進黨立委林俊憲（圖）表示，國民黨立委謝龍介派國民黨台南市議員，在每個選區都支持陳亭妃。(記者胡經周／攝影)
民進黨立委林俊憲（圖）表示，國民黨立委謝龍介派國民黨台南市議員，在每個選區都支持陳亭妃。(記者胡經周／攝影)

民進黨台南市長初選提前開打，兩組對戰人馬民進黨立委林俊憲與陳亭妃互指對方和國民黨關係親近，自己才是正綠軍。兩人紛爭，昨天從立法院一路戰到民進黨中常會上，陳亭妃會中還要請身兼民進黨主席的賴清德總統幫忙主持公道，賴清德表示，林俊憲不在現場，待兩造雙方都在場再講。

林俊憲日前公開點名陳亭妃，藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更稱台南國民黨立委謝龍介派的議員都支持陳亭妃。陳亭妃昨天在立法院等電梯時巧遇謝龍介，謝要和陳握手，但陳轉身就走，兩人沒交集。

陳亭妃表示，她和謝龍介本來就不好，她在選舉贏了謝龍介五次，而且還告贏謝龍介，「台南問一下，有戰過的人會好嗎？」黨內團結是現在最重要的，有關黨內問題都不回應，因為會傷了和氣，現在是大罷免關鍵時候，要要同心協力拚罷免，不要傷了支持者的心。

林俊憲表示，台南市議會議長選舉，綠營出現了兩次跑票，都是謝龍介策畫，謝也曾在政論節目上沾沾自喜，而謝龍介合作的對象就是台南市前議長郭信良，謝龍介好意思否認嗎？

林俊憲指出，黨內應團結，不要結合國民黨，讓議員跑票，就是分裂民進黨，是對民進黨最大的傷害；他現在已經把大多數的民進黨台南市議員結合起來，而不是結合國民黨。

謝龍介則表示，每個議員也都是獨立個體，誰要支持誰，誰有什麼策略運用，相信台南選民都看在眼裡；他也陪林俊憲直播、騎腳踏車、甚至開箱辦公室，能做的盡量做，但是不要太過分，政治要有人性。陳亭妃則說，她絕對不會去和謝龍介拍片，也沒有去開箱。

由於陳亭妃、林俊憲都是民進黨中常委，該議題也延續到昨天中常會上。據轉述，陳亭妃本來會中想要反映此事，但由於林俊憲不在場，因此賴清德在會中並未處理該議題。對於媒體追問，民進黨發言人吳崢僅表示，中常會沒有討論這方面議題。

民進黨立委王世堅認為，陳亭妃不是今天才受委屈，但她從以前到現在所受的委屈，都是掛在胸前的勳章，相信陳亭妃會不以為意。

民進黨中評會主委賴瑞隆表示，大家高度關注台南狀況，任何政黨都不應該介入其他政黨初選事務，政黨內的人也要思慮清楚，不要想引用其他力量，相信黨會有一套機制去處理這些問題。

民進黨立委陳亭妃指出，黨內團結是現在最重要的，有關黨內問題都不回應，因為會傷了黨...
民進黨立委陳亭妃指出，黨內團結是現在最重要的，有關黨內問題都不回應，因為會傷了黨內和氣。(記者胡經周／攝影)

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