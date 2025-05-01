綠營內鬥 陳亭妃中常會告狀 賴清德回「雙方在場再講」

民進黨立委林俊憲（圖）表示，國民黨立委謝龍介派國民黨台南市議員，在每個選區都支持陳亭妃。(記者胡經周／攝影)

民進黨 台南市長初選提前開打，兩組對戰人馬民進黨立委林俊憲與陳亭妃互指對方和國民黨 關係親近，自己才是正綠軍。兩人紛爭，昨天從立法院一路戰到民進黨中常會上，陳亭妃會中還要請身兼民進黨主席的賴清德 總統幫忙主持公道，賴清德表示，林俊憲不在現場，待兩造雙方都在場再講。

林俊憲日前公開點名陳亭妃，藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更稱台南國民黨立委謝龍介派的議員都支持陳亭妃。陳亭妃昨天在立法院等電梯時巧遇謝龍介，謝要和陳握手，但陳轉身就走，兩人沒交集。

陳亭妃表示，她和謝龍介本來就不好，她在選舉贏了謝龍介五次，而且還告贏謝龍介，「台南問一下，有戰過的人會好嗎？」黨內團結是現在最重要的，有關黨內問題都不回應，因為會傷了和氣，現在是大罷免關鍵時候，要要同心協力拚罷免，不要傷了支持者的心。

林俊憲表示，台南市議會議長選舉，綠營出現了兩次跑票，都是謝龍介策畫，謝也曾在政論節目上沾沾自喜，而謝龍介合作的對象就是台南市前議長郭信良，謝龍介好意思否認嗎？

林俊憲指出，黨內應團結，不要結合國民黨，讓議員跑票，就是分裂民進黨，是對民進黨最大的傷害；他現在已經把大多數的民進黨台南市議員結合起來，而不是結合國民黨。

謝龍介則表示，每個議員也都是獨立個體，誰要支持誰，誰有什麼策略運用，相信台南選民都看在眼裡；他也陪林俊憲直播、騎腳踏車、甚至開箱辦公室，能做的盡量做，但是不要太過分，政治要有人性。陳亭妃則說，她絕對不會去和謝龍介拍片，也沒有去開箱。

由於陳亭妃、林俊憲都是民進黨中常委，該議題也延續到昨天中常會上。據轉述，陳亭妃本來會中想要反映此事，但由於林俊憲不在場，因此賴清德在會中並未處理該議題。對於媒體追問，民進黨發言人吳崢僅表示，中常會沒有討論這方面議題。

民進黨立委王世堅認為，陳亭妃不是今天才受委屈，但她從以前到現在所受的委屈，都是掛在胸前的勳章，相信陳亭妃會不以為意。