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擅用戶政系統助罷免 基民政處長張淵翔認罪請辭

記者游明煌、王宏舜／台北1日電
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基隆民政處長張淵翔涉及違反個人資料保護法及偽造文書罪，請辭獲准。（記者游明煌／翻攝）
基隆民政處長張淵翔涉及違反個人資料保護法及偽造文書罪，請辭獲准。（記者游明煌／翻攝）

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員偽造文書案，涉案的基市府民政處長張淵翔昨請辭獲准，他坦承擅用戶政系統協助罷免連署，法官裁定40萬元台幣交保，基隆地檢署已提抗告；民進黨議員要求基隆市長謝國樑負政治責任，謝僅表示「尊重司法」。據了解，全案尚有多名共犯未到案，將有下一波約談。

綠營發動罷免國民黨立委林沛祥，藍營反制罷免民進黨市議員鄭文婷和張之豪。中選會審查罷免林沛祥提議人名冊疑有偽造情事，函文向基檢告發偵辦；鄭、張也向檢方舉發提議人有「死亡連署」涉偽造文書，檢方搜索國民黨基隆市黨部等多處調查。

前晚檢方複訊後向法院聲押張淵翔等三人，領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發兩人裁定羈押禁見；張淵翔雖嫌疑重大，但法官認為已坦承犯行無羈押必要，僅限制住居。

檢調查出，張淵翔涉嫌擅用戶政系統幫忙比對黨員名冊死亡者加以剔除，避免成為無效連署；另以黨員名冊為比對基礎，協助更新舊地址及資料，再以戶政系統查出黨員最新戶籍及相關資料，供黨部人員連署。

張淵翔曾加入主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，後來因國民黨台南市黨部被搜索，紀文荃刪除內容重組群組，並向其他成員表示「原群再請大家清除」。檢調懷疑張淵翔透過這一管道與黨部聯絡，提供民政系統的協助。

民進黨基隆市黨部主委林明智說，張淵翔違反行政中立，謝國樑難辭其咎，呼籲相關人停職查辦，基隆市選委會應採取行政程序調查，暫停張之豪、鄭文婷罷免案。張淵翔昨請辭獲准，由副處長趙明華暫代處長。

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