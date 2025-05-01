賴清德喊話朝野團結 朱立倫籲召開國是會議

國民黨主席朱立倫（中）說，從520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。（記者胡經周／攝影）

美國關稅戰是否會進一步引發匯率戰，備受矚目。身兼民進黨 主席的賴清德 總統昨在民進黨中常會表示，因應國際情勢，政府一定做勞工與全體產業的後盾，也再次呼籲在野黨團結一致。國民黨主席朱立倫則再度呼籲賴總統召開國是會議，在野願坐下來共商國是。

身兼民進黨主席的賴清德總統。（本報資料照片）

賴清德表示，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，絕對需要大家團結一致；行政院提出的特別條例草案，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼於中長期的國家發展規畫，利用這次機會，將危機化為轉機、再轉為商機，讓台灣經濟再一次脫胎換骨。

賴也向在野黨喊話，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，這些混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相。

朱立倫則在國民黨中常會表示，經濟風暴就在眼前，大家看不到安全的台灣；社會因政治嚴重對立，朝野無法溝通，造成社會動盪。他認為，美元再度大幅貶值，從月初的兌台幣33.2元，到昨天已跌破32元大關，少掉將近4%就是所有出口的毛利，下月美元繼續貶下去，如果有一天破了30元，就等著看台灣經濟的大風暴即將來。

朱立倫說，他早就提醒6月美債危機，明明眼前有這麼嚴峻的挑戰，他多次呼籲一定要召開國是會議，賴總統完全置之不理；他還是誠心呼籲，「放國人一馬吧！」大家坐下來，朝野共同面對所有國內外的挑戰，在野願意坐下來與總統共商國是。

此外，民進黨發言人卓冠廷日前指賴清德曾在民進黨中常會下達軍令狀，連署罷免 35個藍營立委二階連署全都要過。不過，民進黨中常委陳茂松表示，賴昨澄清，他並未下令35個藍營立委罷免案第二階段連署都要通過，民進黨在罷免中的角色是從旁協助。

陳茂松在民進黨中常會後受訪表示，賴清德是說若二階段有一些公民團體需要幫忙，那就去幫，並沒有說35席要怎麼樣，卓冠廷可能看形勢就得意忘形，講得有點過火。國民黨則酸，卓冠廷對賴清德一片忠心，講出大實話，得到的卻是賴清德真心換絕情。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，近期民調賴清德的滿意度呈現死亡交叉，顯然需要更多深綠基本盤的捍衛，才會有卓冠廷的「真心話」來加強深綠選民的狂熱，賴清德從民進黨立院黨團總召柯建銘手上搶過大罷免的主導權，儼然成為「柯建銘2.0」；卓冠廷身為民進黨發言人，又是賴清德的近臣，沒有賴清德囂張的指示，哪來卓冠廷的引述？得意忘形的是賴還是卓？

民進黨發言人吳崢表示，昨中常會並無相關討論。卓冠廷對陳茂松說法，也表示無進一步回應。

民眾黨發言人張彤質疑，卓冠廷大膽到假傳聖旨？身為執政黨發言人，公開造謠難道不用負責？賴政府已經信用破產，「接下來又要扯多少謊來圓謊，就讓我們繼續看下去。」