我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

賴清德喊話朝野團結 朱立倫籲召開國是會議

記者蔡晉宇、鄭媁、林銘翰／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席朱立倫（中）說，從520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。（記者胡經周／攝影）
國民黨主席朱立倫（中）說，從520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。（記者胡經周／攝影）

美國關稅戰是否會進一步引發匯率戰，備受矚目。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，因應國際情勢，政府一定做勞工與全體產業的後盾，也再次呼籲在野黨團結一致。國民黨主席朱立倫則再度呼籲賴總統召開國是會議，在野願坐下來共商國是。

身兼民進黨主席的賴清德總統。（本報資料照片）
身兼民進黨主席的賴清德總統。（本報資料照片）

賴清德表示，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，絕對需要大家團結一致；行政院提出的特別條例草案，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼於中長期的國家發展規畫，利用這次機會，將危機化為轉機、再轉為商機，讓台灣經濟再一次脫胎換骨。

賴也向在野黨喊話，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，這些混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相。

朱立倫則在國民黨中常會表示，經濟風暴就在眼前，大家看不到安全的台灣；社會因政治嚴重對立，朝野無法溝通，造成社會動盪。他認為，美元再度大幅貶值，從月初的兌台幣33.2元，到昨天已跌破32元大關，少掉將近4%就是所有出口的毛利，下月美元繼續貶下去，如果有一天破了30元，就等著看台灣經濟的大風暴即將來。

朱立倫說，他早就提醒6月美債危機，明明眼前有這麼嚴峻的挑戰，他多次呼籲一定要召開國是會議，賴總統完全置之不理；他還是誠心呼籲，「放國人一馬吧！」大家坐下來，朝野共同面對所有國內外的挑戰，在野願意坐下來與總統共商國是。

此外，民進黨發言人卓冠廷日前指賴清德曾在民進黨中常會下達軍令狀，連署罷免35個藍營立委二階連署全都要過。不過，民進黨中常委陳茂松表示，賴昨澄清，他並未下令35個藍營立委罷免案第二階段連署都要通過，民進黨在罷免中的角色是從旁協助。

陳茂松在民進黨中常會後受訪表示，賴清德是說若二階段有一些公民團體需要幫忙，那就去幫，並沒有說35席要怎麼樣，卓冠廷可能看形勢就得意忘形，講得有點過火。國民黨則酸，卓冠廷對賴清德一片忠心，講出大實話，得到的卻是賴清德真心換絕情。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，近期民調賴清德的滿意度呈現死亡交叉，顯然需要更多深綠基本盤的捍衛，才會有卓冠廷的「真心話」來加強深綠選民的狂熱，賴清德從民進黨立院黨團總召柯建銘手上搶過大罷免的主導權，儼然成為「柯建銘2.0」；卓冠廷身為民進黨發言人，又是賴清德的近臣，沒有賴清德囂張的指示，哪來卓冠廷的引述？得意忘形的是賴還是卓？

民進黨發言人吳崢表示，昨中常會並無相關討論。卓冠廷對陳茂松說法，也表示無進一步回應。

民眾黨發言人張彤質疑，卓冠廷大膽到假傳聖旨？身為執政黨發言人，公開造謠難道不用負責？賴政府已經信用破產，「接下來又要扯多少謊來圓謊，就讓我們繼續看下去。」

賴清德 民進黨 罷免

上一則

新聞評論／賴清德以川普為師 不斷挑戰民主底線

延伸閱讀

「戰獨裁搞錯方向」她說賴清德最在意的是這件事

「戰獨裁搞錯方向」她說賴清德最在意的是這件事
賴清德：在野黨政治立場可不同 但護主權挺產業要團結

賴清德：在野黨政治立場可不同 但護主權挺產業要團結
連胡會20周年 馬英九：賴清德應棄台獨幻想

連胡會20周年 馬英九：賴清德應棄台獨幻想
綠想撇賴清德主導大罷免 藍批說溜嘴 轟「以黨領政」現形

綠想撇賴清德主導大罷免 藍批說溜嘴 轟「以黨領政」現形

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要