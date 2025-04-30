我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

林右昌批背棄孫中山「罷免權」主張 藍：別拿國父當墊背

台灣新聞組／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨秘書長林右昌批國民黨背棄孫中山。 （記者邱德祥／攝影）
民進黨秘書長林右昌批國民黨背棄孫中山。 （記者邱德祥／攝影）

國民黨主席朱立倫日前宣布，將推動「罷免賴清德行動」，並以「最速件」發函各地方黨部與黨籍民意代表，要求協助罷綠二階連署。雲林縣長張麗善昨天說，大家都知道要罷免總統不容易，但是當人民喊出罷免，已是對總統最大的不信任，這對賴總統是個警示，提醒他沒辦法受到人民愛戴，對國家領導人是很大的諷刺。

國民黨副主席連勝文昨批評賴總統，用意識形態綁架台灣民眾，同時利用司法的鷹犬來恐嚇在野黨，製造兩岸的對立，讓兩岸在戰爭邊緣。

對於朱立倫喊出「罷免賴清德」，行政院長卓榮泰昨酸，請詳讀憲法後再提出自己的看法。民進黨秘書長林右昌也批評，國民黨用作弊反民主，孫中山若在世，都會氣到說不出話。林右昌以孫中山1924年宣講民權主義第六講時談及何謂罷免權強調，孫中山概念很清楚，「罷免權」是民主的煞車機制，當民主失控，罷免權就該介入，他說，當死亡連署的比例高到不合常理，表示這些連署提案的合法性與有效性是有問題的。國民黨黨部被搜是因違法作弊抄名冊、假連署，作弊被抓到，還怪老師抓作弊。

國民黨發言人楊智伃反擊表示，請民進黨別拿孫中山當墊背，若孫中山在世，第一個揭竿起義推翻的，就是民進黨獨裁政權；如果孫中山在世，看到「綠共」操作司法、打壓異己、踐踏民主，早就提槍起義，把假民主、真獨裁的敗類掃進歷史垃圾堆。

楊智伃指出，高檢早就說了，罷免團體、基層黨工本就難逐一查核資料，這是台灣民主實務的現實，結果民進黨拿著這點瑕疵，像瘋狗一樣往在野黨身上狂咬，想全面封殺反對聲音，搞一黨專政，變成新的綠色極權。她表示，如果罷免是一場比賽，民進黨搞的就是黑哨比賽：對藍營，司法亂抓、亂吹；對綠營，裝聾作啞、當沒看到。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，北市議長戴錫欽前天接下國民黨台北市黨部代理主委一職。戴錫欽說，現今政治情勢已衝擊國民黨存亡，須先完成二階立委罷免連署，未來三階激發支持者投票。

罷免 國民黨 民進黨

上一則

冷眼集／賴清德投入大罷免早已露餡 民進黨續裝傻

下一則

台灣核電將歸零 張善政：產業民生走鋼索

延伸閱讀

藍新北基隆黨部遭搜索 朱立倫：520起全面罷賴

藍新北基隆黨部遭搜索 朱立倫：520起全面罷賴
綠議員：賴清德下令 罷35席藍委連署全要過

綠議員：賴清德下令 罷35席藍委連署全要過
賴清德下令35藍委二階罷免全過？ 林右昌：黨沒主導

賴清德下令35藍委二階罷免全過？ 林右昌：黨沒主導
紀念孫中山 聖市華協種植玉蘭樹

紀念孫中山 聖市華協種植玉蘭樹

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為