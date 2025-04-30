林右昌批背棄孫中山「罷免權」主張 藍：別拿國父當墊背

民進黨秘書長林右昌批國民黨背棄孫中山。 （記者邱德祥／攝影）

國民黨 主席朱立倫日前宣布，將推動「罷免 賴清德行動」，並以「最速件」發函各地方黨部與黨籍民意代表，要求協助罷綠二階連署。雲林縣長張麗善昨天說，大家都知道要罷免總統不容易，但是當人民喊出罷免，已是對總統最大的不信任，這對賴總統是個警示，提醒他沒辦法受到人民愛戴，對國家領導人是很大的諷刺。

國民黨副主席連勝文昨批評賴總統，用意識形態綁架台灣民眾，同時利用司法的鷹犬來恐嚇在野黨，製造兩岸的對立，讓兩岸在戰爭邊緣。

對於朱立倫喊出「罷免賴清德」，行政院長卓榮泰昨酸，請詳讀憲法後再提出自己的看法。民進黨 秘書長林右昌也批評，國民黨用作弊反民主，孫中山若在世，都會氣到說不出話。林右昌以孫中山1924年宣講民權主義第六講時談及何謂罷免權強調，孫中山概念很清楚，「罷免權」是民主的煞車機制，當民主失控，罷免權就該介入，他說，當死亡連署的比例高到不合常理，表示這些連署提案的合法性與有效性是有問題的。國民黨黨部被搜是因違法作弊抄名冊、假連署，作弊被抓到，還怪老師抓作弊。

國民黨發言人楊智伃反擊表示，請民進黨別拿孫中山當墊背，若孫中山在世，第一個揭竿起義推翻的，就是民進黨獨裁政權；如果孫中山在世，看到「綠共」操作司法、打壓異己、踐踏民主，早就提槍起義，把假民主、真獨裁的敗類掃進歷史垃圾堆。

楊智伃指出，高檢早就說了，罷免團體、基層黨工本就難逐一查核資料，這是台灣民主實務的現實，結果民進黨拿著這點瑕疵，像瘋狗一樣往在野黨身上狂咬，想全面封殺反對聲音，搞一黨專政，變成新的綠色極權。她表示，如果罷免是一場比賽，民進黨搞的就是黑哨比賽：對藍營，司法亂抓、亂吹；對綠營，裝聾作啞、當沒看到。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，北市議長戴錫欽前天接下國民黨台北市黨部代理主委一職。戴錫欽說，現今政治情勢已衝擊國民黨存亡，須先完成二階立委罷免連署，未來三階激發支持者投票。