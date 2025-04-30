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國民黨新北市黨部書記長遭押 侯友宜嘆司法打壓

台灣新聞組／台北30日電
新北地檢署偵辦新北市綠委連署罷免案搜索國民黨新北市黨部，市黨部書記長陳貞容遭法院裁定羈押禁見。（記者蔣永佑／攝影）
新北地檢署偵辦新北市綠委連署罷免案搜索國民黨新北市黨部，市黨部書記長陳貞容遭法院裁定羈押禁見。（記者蔣永佑／攝影）

檢調前天同時在新北、基隆搜索，帶回國民黨新北市黨部書記長陳貞容，及基隆市府民政處長張淵翔、罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發等人，4人遭聲押禁見，其中陳貞容、紀文荃、張金發准押；張淵翔台幣40萬元交保，限制住居。

檢察官昨天凌晨將陳貞容依涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪聲押，前後訊問達19小時；新北地院上午開羈押庭，認定陳女犯嫌重大且有串證之虞，裁定收押禁見。

據了解，檢調經分析、勾稽首波偵蒐內容，包括比對涉案人供詞及數位還原等跡證，發現似在黨員名冊外流及偽冒連署的過程中，陳貞容疑似扮演關鍵角色，因此持新事證聲請二度搜索新北市黨部獲准。

開庭時，國民黨新北市黨部主委黃志雄到場關心，得知陳貞容被羈押後，怒批「政治辦案」，一定抗告。他說，司法辦藍轟轟烈烈，小案大辦、輕罪重判，對藍營黨工下重手，對綠營卻給很大彈性，明顯差別待遇，非常惡劣。

陳貞容是政黨推薦新北市選委會委員，新北市民政局長林耀長說，會通報中選會，由行政院通知免職，再請政黨重新推薦新人選後派任。

新北市長侯友宜感嘆，辦案應該是有多少證據辦多少事，但這段時間司法變成打壓異己的工具。國民黨新北市議會黨團書記長王威元指出，反對任何選擇性辦案與政治操作，呼籲檢調機關秉持專業，勿受政治壓力影響，破壞社會信任。

另外，綠營在基隆推動罷免國民黨立委林沛祥，藍營也反制推動罷免民進黨議員鄭文婷和張之豪，二人向檢方舉發藍營罷免連署涉偽造。基隆檢方昨聲押張淵翔、紀文荃和張金發；國民黨基隆市黨部主委吳國勝等人交保。

鄭文婷說，合理懷疑市府還有更高的主管牽涉其中，不是任由這件事情好像跟基隆市長一點關係都沒有。基市府發言人呂謦煒僅回應「尊重檢方辦案」。基隆市長謝國樑受訪說，是否調整張的職務，要看後續裁定決定。

國民黨 罷免 侯友宜

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