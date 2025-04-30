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冷眼集／賴清德投入大罷免早已露餡 民進黨續裝傻

記者 蔡晉宇
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民進黨新北市議員卓冠廷在政論節目表示，賴清德下令35位國民黨立委罷免案二階都要通過，但民進黨秘書長林右昌否認。（本報資料照片）
民進黨新北市議員卓冠廷在政論節目表示，賴清德下令35位國民黨立委罷免案二階都要通過，但民進黨秘書長林右昌否認。（本報資料照片）

民進黨發言人卓冠廷爆料，賴清德總統下令，「民進黨罷免案每區都要救，國民黨立委35個罷免案每區都要過」，直指總統介入大罷免。但該發言一出，民進黨就忙撇清、稱無辜；然而，民進黨全黨投入大罷免已成既定事實，早已不證自明。

國家元首若下令助攻罷免案，非同小可。首先，將被質疑「以黨領政」，過去民進黨尚未執政時，長年以此批評國民黨，如今卻自己步上後塵。黨政不分的事例俯拾皆是，不僅總統在官邸召開黨內派系會議曾遭批評，如今連面對大罷免竟也公然偏頗，無怪外界質疑檢調大軍出動「辦藍不辦綠」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨出面滅火，稱黨團並沒有收到軍令狀指示；民進黨秘書長林右昌則提出模糊說法，不承認也不否認。但早在上個月，民進黨中央就發出由黨主席賴清德署名函文，明確指示民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書。民進黨雖稱此為「保障公民權利能正當行使」，但試問：此與助攻大罷免有何差異？

民進黨直接介入大罷免已經路人皆知，嘴上卻堅稱是「從旁協助」。表面原因是「假中立」，將大罷免包裝成公民自發性活動，好博取中間選民支持；更深層的原因則是築起防火牆，用來切割若大罷免失利後的政治責任。

近來藍營拋出「罷免總統」行動，綠營回嗆國民黨即將改選黨主席，國民黨主席朱立倫說要罷免總統，目的是為了鞏固黨主席之位。綠營說法，不無挑撥藍營之意；但回頭檢視，民進黨要員們的「罷團先行論」，又何嘗不是另一種等著收割、保權位的話術？

罷免 民進黨 國民黨

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