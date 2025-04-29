涉包庇環署之狼 前署長張子敬列懲處 彭啓明保證不吃案

環保署前署長張子敬被懲處。（記者葉信菉／攝影）

前環保署環境督察總隊長李健育，涉嫌利用權勢及機會，對女同仁、女學員性騷 和性侵害，日前遭羈押，多位立委昨要求對包庇李的高官究責，包括前環保署長張子敬，環境部長彭啓明表示，環境部請5名外部委員調查，張子敬已列入懲處名單送行政院。

本月17日台中地檢署檢察官，持搜索票搜索李的住居所等處，經訊問後，認定李於2022、2023年間多次利用公務、出差的機會，對多名女性職員下手性侵害，向法院聲請羈押禁見獲准。

立委陳昭姿昨天在立法院衛環委員會質詢表示，李健育的辯詞稱因為自己個性外放，異性是因為和他關係較好才會有肢體接觸，這是自己的壞習慣，但只要對方拒絕他絕對不會做，並質疑為何等自己離開原本崗位後才爆料，認為自己的行為並不過分。

陳昭姿說，李健育這麼囂張就是因為背後有官官相護，有恃無恐導致受害人愈來愈多，李健育雖然已經落網，但很多受害者更在意包庇者是否得到應有的懲處，她點名當時的環保署長張子敬、主秘葉俊宏難道沒有責任？懲處名單是不是有包含張子敬和葉俊宏？

彭啓明表示，環境部已請5名外部委員組成委員會，調查環境部內的行政程序是否有瑕疵，並提出建議懲處名單；有一位已不在職位，也已經退休 ，但他確實有責任，有報到行政院，另一位是否有責任，委員會有進行相關討論，都會尊重委員會的建議。懲處名單已交行政院與監察院，行政院長卓榮泰 強調，該辦就辦。

立委王育敏指出，李健育多年涉及職場性騷，甚至涉及性侵，顯見環境部申訴機制統統失靈，監察院報告特別指出，張子敬批示公文看到時卻不認為李健育的行為有不妥，要求環境部確保未來對職場性騷的申訴機制不會吃案或失靈。

彭啓明坦言，職場性騷和霸凌零容忍，他承諾絕對不會吃案。記者昨致電張子敬，截稿前對方未回應。