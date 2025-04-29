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藍新北基隆黨部遭搜索 朱立倫：520起全面罷賴

台灣新聞組／台北29日電
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國民黨主席朱立倫28日舉行臨時記者會，宣布五二○起發動全面罷免賴清德總統。（記者林俊良／攝影）
國民黨主席朱立倫28日舉行臨時記者會，宣布五二○起發動全面罷免賴清德總統。（記者林俊良／攝影）

檢調偵辦大罷免連署案，昨天再搜索國民黨新北與基隆市黨部。國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統指揮檢調對在野黨辦到底，當然不會收手；他除喊出「罷免賴總統」，也下軍令狀，要求國民黨民意代表全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。

新北地檢署指揮調查局昨赴國民黨新北市黨部搜索，書記長陳貞容、書記朱蓓儀、板橋區黨部書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇都被帶回調查，其中朱、蔡、羅是繼4月15日搜索區黨部後，第二次遭傳喚到案。

國民黨基隆市黨部也在同一天遭搜索。民進黨市議員鄭文婷、張之豪日前向檢方舉發，罷免案提議人中有人早已死亡，疑涉違法連署。檢察官昨指揮基隆市調站人員，前往罷鄭領銜人紀文荃及備補領銜人許紹業、罷張領銜人游正義共五處居住地點搜索，帶回七人偵訊。

新北市黨部主委黃志雄的五樓辦公室不在搜索範圍，談起「被抄家」，黃氣得說，辦案人員清晨直接到住處帶人，同住家人勢必受到驚嚇，不是惡性重大的案件，為何要如此粗暴？

國民黨立委林沛祥說，檢方偵辦罷免他的連署偽造案，只是請罷免他的領銜人去作證人，還通融配合對方時間，與對待藍營做法相比，明顯是司法不公、差別辦案、辦藍不辦綠，用司法整肅政敵及反對勢力。

朱立倫昨在國民黨中央黨部舉行「罷免賴清德行動全國啟動，罷免綠衛兵立委」記者會。他說，這就是罷免賴清德非常重要的里程碑，不但從五二○開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。

朱說，因為賴清德的指示，所以檢調當然不會收手，繼續對新北市黨部搜索、約談黨工，「這就是賴清德」；而賴追殺在野黨的同時，周邊這群鷹犬、綠衛兵縱容賴清德成為幫兇，才是真正應該要罷免的。

朱立倫說，黨中央已要求所有黨籍民意代表，包含不分區立委、各縣市議員、鄉鎮市民代表，要團結努力協助所有罷綠選區第二階段的連署。他說，跨區有跨區的方式，在地的一定要全力以赴，黨中央會將二階連署的結果列入考核，也會公告讓藍營支持者知道在地民意代表們努力的成果，大家一起見證。

新北市調處人員28日一早到國民黨新北市黨部書記長陳貞容（右）的桃園住處帶人，將她...
新北市調處人員28日一早到國民黨新北市黨部書記長陳貞容（右）的桃園住處帶人，將她載到市黨部配合搜索行動。（記者許正宏／攝影）

罷免 賴清德 國民黨

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