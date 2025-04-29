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新聞評論／中共是利箭又是擋箭牌 賴清德的痞子邏輯

聯合報社論
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賴清德總統被批評想要憑藉「少數民意」，當絕對的總統。（本報資料照片）
賴清德總統被批評想要憑藉「少數民意」，當絕對的總統。（本報資料照片）

20萬民眾走上凱道「反綠共，戰獨裁」，賴清德總統卻冷冷回應：「戰獨裁應該去天安門！」這種無視民意的態度，令人厭憎。更可怕的，則是他隨手拿中共當護身符，心態醜陋。賴政府近期頻頻抓陸配、查戶口，反對黨則被當成「中共同路人」，這是把中共當成「箭」來發射。沒想到當民眾站上街頭抗議，賴清德竟一轉身，又把中共當成自己專制統治的「擋箭牌」。

先把中共當「敵人」召喚反中仇恨，又把他們當成「利箭」射向在野黨，最後還把他們當成「擋箭牌」來抵擋台灣民眾的不滿。賴清德這種神邏輯，簡直把中共當成「萬靈丹」，治自己所有執政病痛。得力於政治咒術之神效，民進黨把反中牌打得虎虎生風，各種執政的無能與難堪都能任意帶過。然而，並非所有民眾都如此痴騃，賴清德叫凱道民眾去「天安門」抗議時，他立即暴露了自己民主素養的下限。

一個民主國家的總統，卻叫反對群眾去向另一個政權抗議，這到底是什麼痞子邏輯，虧賴清德說得出口。難道，只因為對岸有個專制政權，台灣元首就擁有「免於被監督」的特權？若果真如此，台灣還配稱為民主國家嗎？以賴清德的邏輯，只要三連任的習近平還在位，他自己再怎麼擅權踰法都無所謂，都不比對岸差。請問，台灣的民主，何時竟只能用對岸的專制當成「參考點」了？再說，賴清德不知道自己的專擅霸道，也和中共一樣，屬於同一等級了嗎？

和前總統蔡英文不同，賴清德僅獲得4成選票支持；連同民進黨在立法院退居第二大黨，這表示他必須更謙卑地執政，更耐心傾聽人民的聲音。然而，自詡「八字很重」的賴清德，卻要憑藉「少數民意」，當絕對的總統。因此，他不僅用一連串的覆議、釋憲來壓制在野黨的決議，更發動違反民主常情的「大罷免」意圖改變現狀，更不當利用司法四處壓制可能威脅他的力量。事實上，中華民國的憲政制衡，五院之中僅剩立法院還勉強撐住，其餘四院皆變成賴清德的鷹犬及東廠。至此，他的「獨裁」還需要多作爭辯嗎？

賴清德叫凱道民眾「去天安門示威」，與其說是失言，倒不如說是他的民主觀從來不是有根的價值信念，才會如此冷血狂妄。他不像民進黨第一代對抗過威權的前輩那麼具有熱情和理想，也不像美麗島辯護律師世代那麼關注法理平衡，賴清德更專注於自己「台獨金孫」的名號，並持續利用這個名號來欺壓民眾、在野黨乃至綠營同志。

2015年初，賴清德擔任台南市長時，即曾以議長李全教涉及議長賄選案為由，在司法未法辦前，拒絕進入議會長達246天。他因創下地方自治史上「官員集體不進議會」之惡例，遭到監察院彈劾。10年之後他身為總統，更故技重施，以覆議、釋憲手段癱瘓立法院的法案和決議，更推動大罷免要徹底將國會洗牌。這就是「賴式民主」：當市長時，以一人壓倒整個議會；當總統時，則以一人拉垮國會乃至整個憲政。

簡言之，賴清德擁有絕對自我中心的人格，利用扭曲的政治論調破壞體制，你看不出他心中的民主堅持。雖然只是個4成民意的總統，他踐踏國會、濫用司法，毫無顧忌；當他向凱道民眾說出「去天安門抗議」時，他眼裡除了敵人，恐怕也沒有人民了。當一個民選總統拒絕面對民意時，人民還需要對他保持敬意嗎？最錯亂的是，當他忽而把中共當成箭，忽而當成自己擋箭牌；這種人，會有真誠的民主信念嗎？（節錄自聯合報社論）

賴清德 中共 天安門

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