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查罷免 調查局承認召開視訊會議 被疑有專簽績效

台灣新聞組／台北28日電
國民黨立法院黨團28日在黨團記者室舉行「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」記者會，黨籍立委吳宗憲（左）、許宇甄（右）出席，批司法東廠啟動。（中央社）
國民黨立法院黨團28日在黨團記者室舉行「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」記者會，黨籍立委吳宗憲（左）、許宇甄（右）出席，批司法東廠啟動。（中央社）

國民黨新北市及基隆市黨部昨遭檢調搜索，國民黨立法院黨團舉行記者會表示，調查局長已坦承為查罷免連署而特別舉行視訊會議，質疑是不是有專簽績效？調查局回應，視訊會議是重申辦案人員要保持中立，外界傳言指「嚴辦藍營」更是子虛烏有。

國民黨多個縣市黨部及幹部被控辦理罷免立委案涉嫌偽造文書遭到搜索約談、羈押，國民黨團立院黨團昨天舉行「追殺國民黨成檢調專簽績效？」記者會，質疑檢調單位立場。

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，有報導揭露調查局針對國民黨罷免民進黨立委案舉行視訊會議，報導內容符合其過去在司法單位服務的經驗；他說，調查局長陳白立回覆立委質詢時表示無獎金、有舉行視訊會議，但為何特別舉辦聯合線上視訊會議？

吳宗憲表示，通常是結案後才會簽專案敘獎，而調查局過去很少偵辦績效核分低的偽造文書案，他日前也在臉書貼文說「動用數十名調查人力、同步搜索的專案規模，過往只有組織犯罪、貪瀆黑金或吸金毒販等集團案件，現在拿來獵殺在野黨，若沒下令，調查局何必辦這種微罪、沒有績效的偽造文書？」

國民黨立委許宇甄說，國民黨各縣市黨部近期接連遭大規模搜索，檢調帶走黨員名冊後還一直問「名冊在哪裡」？質疑追殺國民黨是否已成檢調專案績效？立委林沛祥批評「司法不公、差別辦案、辦藍不辦綠」是國家邁入專制前的一步，執政者用司法整肅政敵及反對勢力已到了不堪地步，司法何時只為執政者及當權者服務？「今天是基隆市黨部，明天可能是無辜國民」。

調查局說，外界所稱「嚴辦藍營」完全子虛烏有，查辦罷免連署偽造案絕無針對特定政黨人士，績效回歸選舉查察標準，並無任何鼓勵偵辦加成規定，絕無設置獎金、無配合特定指令查察。

多名具檢察官或法官資歷的法界人士表示，過去偵辦選舉案件會盡量低調、甚至選後再辦，以免影響選舉，用這麼激烈的偵辦手法將對司法信任度造成嚴重破壞。

一名曾在南部、北部任職多年的前檢察官說，從實質面來看，不實連署會被剔除，不會造成實質重大影響，中選會函送不實資料後，檢調有沒有必要用這種規模與力度偵辦？值得討論。

曾任新北地檢署檢察官、高雄地院法官的律師呂俊杰說，高雄地檢署之前針對罷免市長韓國瑜「死亡連署刑事告訴」連傳喚都沒有就處分不起訴，是依據比例原則、自我節制的偵辦手法，避免「大砲打小鳥」；偽造文書是法定刑五年以下之罪，許多判決都可易科罰金，是否有搜索必要？

南部一名檢察官說，檢調大動作會令人質疑是否因先前聲押被法院交保，事證不充足再從藍營新北市黨部下手？若是靠摸索式找證據，無疑是殘害司法威信。

國民黨 罷免 韓國瑜

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