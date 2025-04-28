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賴清德斥去天安門戰獨裁 陳佩琪嘆心地如此凶殘

記者林銘翰／台北28日電
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民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（中）。（記者杜建重／攝影）
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（中）。（記者杜建重／攝影）

國民黨26日舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，賴清德總統直言「如果真正要戰獨裁，應該去北京天安門」。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨表示，賴總統擔任台南市長任內，曾經邀請他們到市府參觀，回想走廊掛滿畫作，「喜歡畫的市長或總統，心地應該不會如此凶殘才對。」

陳佩琪稍早在臉書發文指出，在野陣營號召25萬人上街頭抗議，聽到賴總統的一席談話，自己心裡頗為驚訝，「有人開玩笑地說，我是否應該要應賴總統的指示去天安門抗議，這樣先生才有可能被放出來」，她已經不想再回應這種話題，因為只是純粹嘴砲式的口水戰。

陳佩琪回想，印象中見過賴總統一次，當時還在台南市長任內，台北市政府南下進行市政交流，賴總統邀請大家在阿霞飯店吃飯，兩位市長在席間談及市政預算議題，隨後又被邀請到台南市政府參觀，某一樓層的走廊掛滿畫作，自己當場看得津津有味，「現在回想起來還是很疑惑，喜歡畫的市長總統，心地應該不會如此凶殘。」

陳佩琪說，後來台南登革熱死了很多人，賴總統拒絕進入議會很多天，理由是抗議議長賄選判決不公，感覺就是一個不計外界毀譽、很有個性的人，但是只要台南市民容忍，外人也不好再說什麼，或許就是這種霸道，過去沒人治得了他，才會導致現在擔任總統，一味要求在野陣營跟執政黨合作，而非傾聽民意與在野陣營合作。

陳佩琪還說，一個人對事情的看法，從妻子身上了解準沒錯，印象中賴總統與丈夫同年，結婚也差不多是30年，特別回顧去年總統大選期間，賴清德妻子吳玫如錄製的一段短片，撇開一些無聊的歌功頌德詞彙，曾經談及賴總統為了幫別人出頭，竟然被小混混揍傷眼睛的事情，「一個嫉惡如仇的人，為何掌控司法天秤如此扭曲？」

天安門 賴清德 民眾黨

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