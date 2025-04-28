朱立倫控賴清德指揮檢調 綠批：國民黨違法在先還煽動鬥臭司法

民進黨發言人韓瑩。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫 指控賴清德總統指揮檢調，對罷綠團體進行搜索，他28日下令黨公職助攻罷免 綠委，也將透過國會對總統提出罷免及彈劾案。民進黨發言人韓瑩痛批，國民黨「抄名冊」違法在先，又號召全黨上街挺作弊，還以政治攻擊台灣的民主與司法，呼籲國民黨懸崖勒馬，除了誠實面對司法，更要以人民蒼生為念，共同團結因應當前的國際局勢挑戰。

韓瑩指出，從上周426集會，到召開記者會要罷免賴清德及綠委行動，證明真正在鬥的就是朱立倫跟國民黨。國民黨修嚴的選罷法，國民黨搶先以身試法，利用黨員名冊抄寫大量死亡連署書，違法在先不檢討自身行為，還利用民粹煽動仇恨情緒大動員藍白合鬥司法、鬥民主，根本「見笑轉生氣」。

韓瑩表示，對於國民黨要發動對總統及綠委的罷免，但真正應該被罷免、撤換的，是組團朝拜中共高官，卻又不敢當面「戰獨裁」，只會帶頭攻擊司法「挺違法」的國民黨立委們，以及黨主席朱立倫。另外，國民黨宣稱要傾全黨之力發動報復罷免，提醒朱立倫告誡自家黨公職，KPI是有效的連署書，不是比誰便宜行事抄名冊的死亡連署。

韓瑩呼籲，國民黨多次高喊立法院民生會期，卻以政治鬥爭掛帥，對福國利民法案毫無建樹。奉勸朱立倫，要聽見黨主席最大競爭對手台中市長盧秀燕的苦勸，不要再搞政治鬥爭，共同拚民生、顧經濟，朝野共同團結因應當前的國際局勢挑戰。