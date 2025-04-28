朱立倫喊話賴清德520前悔悟 黃國昌轟賴「無恥要有下限」

國民黨27日舉行「反惡罷、戰獨裁」花蓮場，黨主席朱立倫（左三）再批賴清德總統是「不知道治國的獨裁者」。（記者王思慧／攝影）

國民黨主席朱立倫前天在凱道喊出「全民罷免賴清德 」後，昨到花蓮又表示，賴若願意改變、悔悟，他就是總統，否則就是罷免的對象。民眾黨主席黃國昌昨在宜蘭附和說「希望賴清德下台、罷免賴清德，已是很多台灣人此時此刻共同心聲」。

來源：聯合新聞網

「反惡罷、戰獨裁」昨在花蓮登場，朱立倫延續前天砲火，批評賴清德總統是「不知道治國的獨裁者」，如果再不改變，團結台灣，會被人民怒火趕下台。

朱立倫說，在台灣集會自由要被管制，去大陸旅遊也要被管制，賴是管制大家自由的獨裁者，「比共產黨還共產黨，比法西斯還法西斯」，「綠衛兵青鳥」還會透過網路霸凌要大家噤聲，當前是台灣最危險的時刻，總統卻把台灣變得反民主、反自由，發動文革鬥大家，五二○前若願意改變、悔悟而重回總統身分為人民做事、團結全民、讓台灣回到民主自由，「那他是我們的總統」，否則就是大家的罷免對象。

謝龍介則勸賴總統「懸崖勒馬」。他說，相信這次政府作為不是出自賴的意志，「清德兄不要忘了，最後還是你要承擔」，應在適當時機宣示、包容不同意見，否則民調會不斷下降。他說，罷免總統要凝聚共識、團結大家，不排除任何可能，每個政黨心中有百姓，跟人民站在一起就不會錯了。

黃國昌昨赴宜蘭參加民眾黨「人民要當家」全民問政宣講，媒體詢問對朱立倫拋出罷免賴清德的看法，他說，賴清德執政以來，繳出的成績單一片蒼白，為了掩護執政無能，不斷在國內製造對立與衝突，任何反對民進黨 的人都是中共同路人，執政不到一年就已經走入困境，希望賴清德下台、罷免賴清德已是很多台灣人此時此刻共同心聲。

黃國昌說，以前民進黨要黨政軍退出媒體，現在的民進黨黨政軍就是媒體，民進黨當初允諾修改集會遊行惡法，後來不但沒有修法也沒道歉，如今更張牙舞爪告訴人民要用集會遊行法把人民送辦，民進黨修法跳票，拿到政權就齜牙裂嘴對走上街頭的人民說違反集會遊行法，用拒馬把人民擋在外面，他要告訴賴清德「無恥要有下限」，「當初國民黨執政，我們走上街頭是冒著被起訴風險，但從來沒有在怕的，民進黨你們覺得我們今天會怕嗎？」

另外，針對日前到北檢前抗議，與立委謝龍介被列為「首謀」，朱立倫表示，賴清德及內政部長劉世芳用司法手段打壓人民，但恐嚇不了他與謝龍介，全台人民都是「對抗獨裁者賴清德的首謀」。