我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

朱立倫喊話賴清德520前悔悟 黃國昌轟賴「無恥要有下限」

記者王思慧、戴永華／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨27日舉行「反惡罷、戰獨裁」花蓮場，黨主席朱立倫（左三）再批賴清德總統是「不知道治國的獨裁者」。（記者王思慧／攝影）
國民黨27日舉行「反惡罷、戰獨裁」花蓮場，黨主席朱立倫（左三）再批賴清德總統是「不知道治國的獨裁者」。（記者王思慧／攝影）

國民黨主席朱立倫前天在凱道喊出「全民罷免賴清德」後，昨到花蓮又表示，賴若願意改變、悔悟，他就是總統，否則就是罷免的對象。民眾黨主席黃國昌昨在宜蘭附和說「希望賴清德下台、罷免賴清德，已是很多台灣人此時此刻共同心聲」。

來源：聯合新聞網

「反惡罷、戰獨裁」昨在花蓮登場，朱立倫延續前天砲火，批評賴清德總統是「不知道治國的獨裁者」，如果再不改變，團結台灣，會被人民怒火趕下台。

朱立倫說，在台灣集會自由要被管制，去大陸旅遊也要被管制，賴是管制大家自由的獨裁者，「比共產黨還共產黨，比法西斯還法西斯」，「綠衛兵青鳥」還會透過網路霸凌要大家噤聲，當前是台灣最危險的時刻，總統卻把台灣變得反民主、反自由，發動文革鬥大家，五二○前若願意改變、悔悟而重回總統身分為人民做事、團結全民、讓台灣回到民主自由，「那他是我們的總統」，否則就是大家的罷免對象。

謝龍介則勸賴總統「懸崖勒馬」。他說，相信這次政府作為不是出自賴的意志，「清德兄不要忘了，最後還是你要承擔」，應在適當時機宣示、包容不同意見，否則民調會不斷下降。他說，罷免總統要凝聚共識、團結大家，不排除任何可能，每個政黨心中有百姓，跟人民站在一起就不會錯了。

黃國昌昨赴宜蘭參加民眾黨「人民要當家」全民問政宣講，媒體詢問對朱立倫拋出罷免賴清德的看法，他說，賴清德執政以來，繳出的成績單一片蒼白，為了掩護執政無能，不斷在國內製造對立與衝突，任何反對民進黨的人都是中共同路人，執政不到一年就已經走入困境，希望賴清德下台、罷免賴清德已是很多台灣人此時此刻共同心聲。

黃國昌說，以前民進黨要黨政軍退出媒體，現在的民進黨黨政軍就是媒體，民進黨當初允諾修改集會遊行惡法，後來不但沒有修法也沒道歉，如今更張牙舞爪告訴人民要用集會遊行法把人民送辦，民進黨修法跳票，拿到政權就齜牙裂嘴對走上街頭的人民說違反集會遊行法，用拒馬把人民擋在外面，他要告訴賴清德「無恥要有下限」，「當初國民黨執政，我們走上街頭是冒著被起訴風險，但從來沒有在怕的，民進黨你們覺得我們今天會怕嗎？」

另外，針對日前到北檢前抗議，與立委謝龍介被列為「首謀」，朱立倫表示，賴清德及內政部長劉世芳用司法手段打壓人民，但恐嚇不了他與謝龍介，全台人民都是「對抗獨裁者賴清德的首謀」。

賴清德 罷免 民進黨

上一則

觀察站／罷賴清德注定失敗 朱立倫有2個盤算

下一則

「小反共義士」出身 孫立方任國防部「總管」創政戰紀錄

延伸閱讀

賴清德民調暴跌出現「死亡交叉」 近6成認為政府選擇性辦案

賴清德民調暴跌出現「死亡交叉」 近6成認為政府選擇性辦案
黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性
賴清德要在野黨去天安門戰獨裁 陳佩琪嘆心地如此凶殘

賴清德要在野黨去天安門戰獨裁 陳佩琪嘆心地如此凶殘
新聞評論／賴清德不理凱道怒吼 在野黨別忘人民期盼

新聞評論／賴清德不理凱道怒吼 在野黨別忘人民期盼

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現