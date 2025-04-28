回應檢調大搜索 朱立倫下令：藍民代助罷綠委過二階

檢調28日搜索國民黨新北市黨部，國民黨黨主席朱立倫舉行記者會表示，已要求全台所有民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。（記者林俊良／攝影）

台檢調偵辦不實連署案，於台北時間28日上午再前往國民黨新北市黨部、基隆市黨部搜索。對此，國民黨主席朱立倫 舉行記者會表示，賴清德 總統直接指揮檢調對在野黨要辦到底，當然不會收手；他也宣布，已要求所有國民黨籍民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。

朱立倫在中央黨部舉行「罷免 賴清德行動全國啟動，罷免綠衛兵立委」記者會。他指出，今天是很不幸的時刻，台灣的民主進入黑暗期。當4月26日，超過25萬群眾站出來的時候，賴清德不但不知反省，還稱要戰獨裁應該到北京天安門抗議。

朱立倫反批，賴清德完全失去主權、不顧台灣民眾，他已經忘了，我們是中華民國國民，照他的邏輯，以後他再講任何反獨裁的時候，大家出機票錢，請賴清德帶領青鳥到天安門前抗議。

朱立倫也說，賴清德不但要民眾去天安門抗議，還直接指揮檢調「在野黨犯罪了，所以要辦到底」。不管要內政部長劉世芳指定朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃為首謀，或針對全台要罷綠的團體或是各地來進行大搜索，大扣押、大收押。

他說，這些都是大家看到的事實，因為賴清德的指示，所以當然不會收手，今天繼續對新北市、基隆市黨部搜索，繼續要約談黨工，這就是賴清德。

朱立倫表示，他本來說，剩下22天就職滿一周年，是不是請總統能團結台灣、放下屠刀，讓台灣回到團結和諧，面對大關稅時代朝野共同來努力，但看來賴清德的字典裡面，只有不斷的鬥在野黨；而他砍殺在野黨的同時，他周邊這群鷹犬、綠衛兵，不但不知民意何為，還縱容賴清德、成為幫兇，才是真正應該要罷免的。

朱立倫說，黨中央已要求全台所有民意代表，包含不分區立委、各縣市議員、鄉鎮市民代表，大家共同要團結努力，協助所有罷綠選區第二階段的連署。他說，跨區有跨區的方式，在地的一定要全力以赴，黨中央會把這次二階連署的結果列入考核，也會公告讓藍營支持者知道，在地民意代表們努力的成果，大家一起來見證。

朱立倫說，這就是罷免賴清德一個非常重要的里程碑，民進黨每一天都在嘲笑他們，賴清德更是躲在總統府裡很安心；但是當人民的力量展現出來的時候，不但520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，他們要全面發動各種方式的罷免賴清德運動，讓這位獨裁者知道，最偉大的是台灣人民的力量，最重要的是維護民主自由，更不能用消滅在野黨作為他一年來最大的政績

朱立倫呼籲，不必是國民黨員，不必是民眾黨員你只要堅持愛台灣，堅持民主自由，就要勇敢站出來。