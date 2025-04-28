我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

回應檢調大搜索 朱立倫下令：藍民代助罷綠委過二階

記者鄭媁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
檢調28日搜索國民黨新北市黨部，國民黨黨主席朱立倫舉行記者會表示，已要求全台所有民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。（記者林俊良／攝影）
檢調28日搜索國民黨新北市黨部，國民黨黨主席朱立倫舉行記者會表示，已要求全台所有民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。（記者林俊良／攝影）

台檢調偵辦不實連署案，於台北時間28日上午再前往國民黨新北市黨部、基隆市黨部搜索。對此，國民黨主席朱立倫舉行記者會表示，賴清德總統直接指揮檢調對在野黨要辦到底，當然不會收手；他也宣布，已要求所有國民黨籍民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。

朱立倫在中央黨部舉行「罷免賴清德行動全國啟動，罷免綠衛兵立委」記者會。他指出，今天是很不幸的時刻，台灣的民主進入黑暗期。當4月26日，超過25萬群眾站出來的時候，賴清德不但不知反省，還稱要戰獨裁應該到北京天安門抗議。

朱立倫反批，賴清德完全失去主權、不顧台灣民眾，他已經忘了，我們是中華民國國民，照他的邏輯，以後他再講任何反獨裁的時候，大家出機票錢，請賴清德帶領青鳥到天安門前抗議。

朱立倫也說，賴清德不但要民眾去天安門抗議，還直接指揮檢調「在野黨犯罪了，所以要辦到底」。不管要內政部長劉世芳指定朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃為首謀，或針對全台要罷綠的團體或是各地來進行大搜索，大扣押、大收押。

他說，這些都是大家看到的事實，因為賴清德的指示，所以當然不會收手，今天繼續對新北市、基隆市黨部搜索，繼續要約談黨工，這就是賴清德。

朱立倫表示，他本來說，剩下22天就職滿一周年，是不是請總統能團結台灣、放下屠刀，讓台灣回到團結和諧，面對大關稅時代朝野共同來努力，但看來賴清德的字典裡面，只有不斷的鬥在野黨；而他砍殺在野黨的同時，他周邊這群鷹犬、綠衛兵，不但不知民意何為，還縱容賴清德、成為幫兇，才是真正應該要罷免的。

朱立倫說，黨中央已要求全台所有民意代表，包含不分區立委、各縣市議員、鄉鎮市民代表，大家共同要團結努力，協助所有罷綠選區第二階段的連署。他說，跨區有跨區的方式，在地的一定要全力以赴，黨中央會把這次二階連署的結果列入考核，也會公告讓藍營支持者知道，在地民意代表們努力的成果，大家一起來見證。

朱立倫說，這就是罷免賴清德一個非常重要的里程碑，民進黨每一天都在嘲笑他們，賴清德更是躲在總統府裡很安心；但是當人民的力量展現出來的時候，不但520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，他們要全面發動各種方式的罷免賴清德運動，讓這位獨裁者知道，最偉大的是台灣人民的力量，最重要的是維護民主自由，更不能用消滅在野黨作為他一年來最大的政績

朱立倫呼籲，不必是國民黨員，不必是民眾黨員你只要堅持愛台灣，堅持民主自由，就要勇敢站出來。

賴清德 朱立倫 罷免

上一則

台最新民調 4成6民眾挺「罷免+補選」 勝過倒閣重組國會

下一則

賴清德天安門說 陳揮文批假議題：邏輯死亡、應該你去

延伸閱讀

賴清德民調暴跌出現「死亡交叉」 近6成認為政府選擇性辦案

賴清德民調暴跌出現「死亡交叉」 近6成認為政府選擇性辦案
黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性
賴清德要在野黨去天安門戰獨裁 陳佩琪嘆心地如此凶殘

賴清德要在野黨去天安門戰獨裁 陳佩琪嘆心地如此凶殘
新聞評論／賴清德不理凱道怒吼 在野黨別忘人民期盼

新聞評論／賴清德不理凱道怒吼 在野黨別忘人民期盼

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現