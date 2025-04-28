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賴清德天安門說 他解讀：把上凱道的人都當成是「亞亞們」？

記者林麗玉／台北28日電
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李明賢28日接受王淺秋廣播專訪。(取材自直播)
李明賢28日接受王淺秋廣播專訪。(取材自直播)

國民黨上周六(26日)凱道「戰獨裁」集會，賴清德總統稱應該要去北京天安門，國民黨北市議會書記長李明賢今在專訪說，賴說這話還有一個層次，是否指這些上凱道的人，都當成是「亞亞們」、中共同路人，言下之意「你們就回中國大陸就好？去跟你們老闆抗議就好？」

李明賢今天接受王淺秋廣播專訪提到，前天看到賴清德這麼講，可能是要辯駁他不是獨裁，但講出這句話另外一個層次，不就是指上凱道抗議的人，被當成是「亞亞們」。

「賴清德就是要將台灣切將兩半」，李明賢說，現在賴清德的支持度僅剩4成多，不在那4成內的，就是非我族類，都應被驅逐出境」，這對台灣來說，是蠻悲哀的」。李問，所有政治人物面對民意，不是應該要謙卑？但賴清德面對民意卻是更傲慢，將抗議的人都當成是外來的，應該要被驅逐出境？把上街抗議的人當作敵人。

李說，賴清德清算在野黨的力量，大過於抗中的力量，這是令在野黨不寒而慄的地方。現在賴清德的二元切割法，對鞏固基本盤有用，八炯、閩南郎那些始終相信賴清得的講法，不過賴清德的民調出線死亡交叉，接下來會出現問題的是，美國的國債問題將是全國性的系統風暴，賴清德怎麼因應，國際經濟不好，台灣經濟也不會好，他認為賴清德的民調會持續往下掉。

李明賢說，現在執政黨最怕的，就是在野黨團結在一起，所以他認為藍白要有一個統一路線，接下來還會無限抗爭，就像當年的紅衫軍要抗爭到選舉為止。

賴清德 民調 國民黨

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