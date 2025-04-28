綠營控「違法動員移工」上凱道 新住民亮身分證轟歧視

多名26日到凱道參加活動的新住民及外配認為自己持有中華民國身分證卻被汙名化，27日到民進黨新竹市黨部遞交抗議書。(記者王駿杰／攝影)

國民黨前天在凱道發起「反綠共、戰獨裁」集會，有直播主在現場訪問戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾，發現對方說的是越南話，遭民進黨 質疑違法動員移工，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔昨到新竹地檢署告發鄭正鈐邀外籍移工參與政治活動，涉嫌違反選罷法與就服法；多名當天到場參加活動的新住民及外配認為自己持有中華民國 身分證卻被汙名化，昨天也到赴民進黨新竹市黨部遞交抗議書。

新住民人權展望協會新竹分會前會長何氏卿昨與多民新住民到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，由黨部派員收下。何指出，她去參加活動回來後心理壓力很大，她沒受人指示，也沒人給她錢，全都是姊妹帶著孩子與孩子的友人自發性到台北參加活動。她來台24年，在台灣有小孩，也快當外婆，老公又過世，生活很辛苦，「民進黨照顧我們了嗎？居然說我們是非法移工？」她與參加活動的姊妹都持有中華民國身分證，是合法在台灣居住的。

何強調，前天的活動參與者包括新住民及新住民第二代，是持有中華民國國民身分證的外籍配偶，不是民進黨口中所謂的移工，他們也是台灣人，這種不分青紅皂白的胡亂指控，就是一種歧視 。

抗議書指出，林志潔未經查證便在社群媒體上胡亂指控，誣指他們是「違法動員的移工」，勞動部居然還要找移民署來查水表。新住民合法參與民主活動，難道有錯？新住民在台灣，難道是次等公民？合法參與公眾活動，為何要被貼標籤、查水表？上街頭就是擔心台灣會走向獨裁，但沒想到民進黨已經在用獨裁的手段侵害新住民的尊嚴。

抗議書強調，民進黨新竹市黨部應為歧視新住民的行為，公開道歉並承諾改正。林志潔應撤回錯誤指控，並正式向新住民族群公開致歉。民進黨應全面檢討、強化黨內平權與反歧視教育，並立即停止對新住民的霸凌行為。

林志潔昨到新竹地檢署告發鄭正鈐邀外籍移工參與政治活動，涉嫌違反選罷法與就服法，她說，動員外國籍人士參與選舉罷免造勢遊行，本身就有選罷法的違法；若外籍人士身分是移工，則又加上就業服務法，不得未經許可使移工從事其他工作的違規；若是鄭正鈐所言動員的外籍人士是國民，則國民有罷免權，若其以800元台幣為對價動員，亦有賄選之該當，鄭正鈐應說明清楚。

林志潔指出，鄭正鈐身為民意代表，不思考為新竹為台灣制定福國利民的法律和政策，反而和詐騙集團金錢糾葛不清，有100多個訴訟，還提案凍結政府科技研發經費、刪除國防預算，連她學生的租屋補助，長者的長照輔具補貼經費都受到影響，實在非常可惡。

鄭正鈐辦公室發聲明，強調前天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。