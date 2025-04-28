台最新民調 4成6民眾挺「罷免+補選」 勝過倒閣重組國會

民進黨「人民是頭家」大罷免宣講改啟動陸戰，以組織動員方式，深入巷弄。（本報資料照片）

朝野對立嚴重，全台陷入大罷免 氛圍，台北市長蔣萬安近日又拋出倒閣議題，引發熱議。美麗島電子報最新民調 顯示，「罷免+進行補選」擁46.5%支持度，「倒閣+立委重選」僅34.8%支持度，針對國民黨 立委若要對行政院長卓榮泰提出不信任案案，正反方意見不相上下，差距僅0.1個百分點。

最新民調顯示，針對行政院長卓榮泰整體施政表現，有12.9%民眾表示很滿意；還算滿意30.5%；有點不滿意17.3%；很不滿意 25.3%；另有14.0%未明確回答。相較上個月，滿意度下滑4個百分點，與不滿意度42.6%，差不到1個百分點。

當前朝野對抗強烈，當民調問及，1997年修憲以後，民進黨立委發動過3次對國民黨的行政院長提出不信任案（倒閣），最後都沒有通過，如果國民黨立委現在要對行政院長卓榮泰提出不信任案，是支持或不支持倒閣？

結果顯示，有17.8%很支持；還算支持25.3% ，有點不支持21.2%，很不支持22.0% ，未明確回答 13.7%。支持與不支持意見呈現五五波，有43.1%支持、43.2%不支持。

此外，賴總統多次對立法院三讀通過的法案表示不滿，稱「民主的紛爭要用更大 的民主來解決」，針對「倒閣+立委重選」與「罷免+進行補選」，哪種做法較代表更大的民意和民主， 34.8%民眾選擇全部重選，組成新國會，46.5%選擇被罷免的立委席次舉辦補選；另有18.8%未明確回答。

此次調查由美麗島電子報委託畢肯市場研究公司執行電訪，時間為4月22日至24日，對象是設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，成功完訪1059人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3.0%。