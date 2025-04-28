賴清德民調死亡交叉 不滿意度首超滿意 近6成認政治力介入司法

美麗島電子報最新民調顯示，賴清德總統（中）的執政表現滿意度出現死亡交叉。（本報資料照片）

國民黨26日號召群眾齊聚凱達格蘭大道「反綠共，戰獨裁」，高聲呼喊要罷免 總統賴清德 。根據政論節目主持人錢怡君臉書披露，「美麗島電子報」今將發表的民調 顯示，賴清德總統的執政表現滿意度出現死亡交叉。

民調數據顯示，賴清德的執政表現滿意度，從上個月的55.6%跌至47.1%；而不滿意度則從40.6％上升至47.3%，兩項數據出現「死亡交叉」的現象，這也是自賴上任以來，首次不滿意度大於滿意度。

民調也顯示，有70.8％民眾認為政府介入媒體；有60％民眾認為政府高層濫用權力；有59.3％民眾認為政府選擇性辦案；有57.9％的民眾認為政治力介入檢調機關辦案。至於是否支持倒閣？意見分歧，43.1％的民眾表示支持，43.3％的民眾表示不支持。民眾黨好感度增加6個百分點，支持者有回升。

對此，資深媒體人黃揚明在臉書轉發錢怡君的貼文，並分析從上個月賴清德提出「賴17條」規範，緊縮兩岸交流後，賴的民調在一個月後，滿意度掉了快10個百分點，不滿意度則增加近7個百分點，形成「死亡交叉」。他也提醒國民黨，凱道集會過後，現在才是反執政黨大罷免的起點，如果藍營大人物各個自私自利，在野各行其是，恐將錯失良機、徒勞無功。

民調由「美麗島電子報」委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。