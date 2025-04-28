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卓榮泰拜會立院朝野黨團 盼挺特別預算

台灣新聞組／台北28日電
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行政院長卓榮泰28日赴立院，向朝野黨團說明韌性特別條例草案，盼在最短時間通過。圖為卓榮泰（右）去年4月拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）畫面。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰28日赴立院，向朝野黨團說明韌性特別條例草案，盼在最短時間通過。圖為卓榮泰（右）去年4月拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）畫面。（本報資料照片）

因應美國對等關稅衝擊，行政院會上周四通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰今天將赴立法院向朝野黨團說明，盼在最短時間通過特別條例。

卓榮泰今天上午9時拜會民進黨團、9時30分拜會國民黨團、10時拜訪民眾黨團。相較民進黨團表態全力支持，藍營認為撥補台電、國土安全與關稅無關，關懷弱勢、培育高教人才項目也不具體；白營則稱，只挺產業支持預算。

政院人士強調，現階段期望透過今天會商，讓立法院充分瞭解國家需求，期待能夠獲得朝野黨團支持。

特別條例草案匡列4100億元（台幣，下同，約126億美元）特別預算中，僅930億元屬產業支持面向，日前已遭藍白陣營質疑偷渡。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天表示，賴政府除了「大罷免」，沒做其他事，但只要是為國家好，歡迎行政院來溝通。國民黨團書記長王鴻薇強調，政院應說明為何不編公務預算或追加預算，也憂心拜會僅短短半小時，難說明清楚。

民眾黨團副總召張啓楷批評，立法院先前刪減撥補台電1000億元，行政院卻借屍還魂，編進特別預算，「這筆錢一定會被砍掉」，現在應把這筆錢省下來，用於全民普發現金6000元或1萬元，協助全民共度通膨難關。

行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共3大面向，原先的產業支持面向共930億元；國土韌性面向1500億元，用於提升海巡設施及強化資通設備；社會支持面向1670億元，含撥補台電1000億元、勞健保300億元、照顧弱勢170億元、培育高教人才200億元。

針對台電撥補，行政院發言人李慧芝日前說明，這是為強化台電財務結構、調節能源價格，藉以穩定民生物價，也降低業者憂慮。國土安全方面，政院人士補充，台灣海空持續遭灰色挑戰，須提升國土防衛、海岸巡防設施，如整建各式庫儲設施、規畫新建巡防艦艇，並強化台灣海域監偵能力，規畫新建不同任務所需的無人載具，提升立體偵蒐設備。

培育高教人才方面，政院人士說明，盼透過強化國際人才延攬及留任、支持高教與產業合作，為台灣培養符合未來社會及國家發展所用的人才。至於關懷弱勢，將透過補助強化獨居老人關懷服務計畫，也會加發弱勢生活補助。

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