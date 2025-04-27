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台「小反共義士」出身 孫立方升中將、任國防部「總管」創紀錄

記者程嘉文／台北28日電
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軍事發言人孫立方少將即將升任中將，接掌國防部政務辦公室。（記者邱德祥／攝影）
軍事發言人孫立方少將即將升任中將，接掌國防部政務辦公室。（記者邱德祥／攝影）

中華民國國軍新一波將領異動，軍事發言人孫立方少將接任國防部政務辦公室主任，晉任中將。軍媒記者出身的他，當初升任發言人，就已創下由軍媒基層記者，一路升任將官的先例，這次再度摘星，更創下政戰將領擔任國防部「總管」的紀錄。更特別的是，在當今國軍中，除了少數台商或陸配子弟，他是極少數出生在中國大陸的人員。

孫立方的母親張至雲是國劇名伶，本名朱蓮華的她是遼寧營口人，師承梅蘭芳的親傳弟子言慧珠，年輕時在大陸就頗享盛名。文化大革命爆發，言慧珠受不了紅衛兵批鬥而上吊自殺，張至雲也於1968年遭依「串通國民黨特務」罪名被捕入獄，1970年下放農村勞改，1978年才重回劇團。文革結束後，張至雲恢復名譽，但她仍決定投奔自由。此時她在大陸的16級「文藝級別」中，已經列名第六的副教授級，月支175元人民幣，和同年投奔自由的解放軍飛官吳榮根薪水相若。

1982年11月3日，投奔自由的國劇名伶張至雲，帶著兒女孫立方、孫舞鳳，到慈湖謁...
1982年11月3日，投奔自由的國劇名伶張至雲，帶著兒女孫立方、孫舞鳳，到慈湖謁陵，向故總統蔣中正總統致敬。（本報資料照片）

張至雲於1982年7月，帶著兒女到日本橫濱探親。她能夠獲得官方批准出國，是因姊夫王慶仁是橫濱僑領，以堅決擁護中華民國著稱。中共希望她能夠軟化姊夫的立場，至少先讓姊姊回大陸故鄉探望。結果她卻選擇投奔自由，在中國大陸災胞救濟總會的協助下，於10月28日飛抵台灣，並發表聲明表示，基於嚮往自由的決心，決定參與三民主義統一中國的大業。

1982年，救總理事長谷正綱（左二）接待張至雲（右二），與孫立方（右一）、孫舞鳳...
1982年，救總理事長谷正綱（左二）接待張至雲（右二），與孫立方（右一）、孫舞鳳合影。（本報資料照片）

隨著母親來台的孫立方與妹妹孫舞鳳，也成為媒體採訪對象。當時記者形容他「看起來比一般14歲男孩成熟，也有些怯生害羞，說話時略低著頭，神情帶著成人的深沉」。孫立方表示，過去對台灣其實沒有什麼印象，到了日本住在阿姨家，看到不少台灣拍的電影，他對軍教片「大地勇士」印象深刻，所以跟媽媽說將來想要唸軍校，接受「大地勇士」一樣的訓練。

孫立方國中畢業後，果然進了中正預校，此後畢業於政戰新聞系。大部分軍旅資歷在國防部青年日報度過，從記者一直升到上校社長。他在任內將青年日報由一般綜合性報紙，轉型為軍事新聞為主，並且大力發展社群網站。

2022年4月，孫立方接任軍事發言人，晉任少將，任內多次遭遇台灣局勢緊張，沉穩表現獲得邱國正、顧立雄兩任國防部長的肯定。如今顧立雄更決定，在他屆齡退伍前予以晉升，成為近年首位在政戰系統之外升中將的政戰校友。

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