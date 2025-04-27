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黑白集／送孩子到學校給綠師洗腦？踐踏教育中立

黑白集
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北一女教師區桂芝(圖)僅因在校園外接受對岸央視採訪，即遭教育部和陸委會要求學校調查處理。(本報資料照片)
北一女教師區桂芝(圖)僅因在校園外接受對岸央視採訪，即遭教育部和陸委會要求學校調查處理。(本報資料照片)

從青鳥大剌剌入大學校園擺攤連署大罷免，到國高中、大學教師接連在課堂或試卷上赤裸裸政治洗腦與仇恨動員，無視教育中立原則，踐踏政治不入校園的法令規定。請問教育部長鄭英耀，這就是你所謂的校園言論自由和公民活動？

半年前，台中市大墩國中一名教師在課堂上使用簡報宣揚其政治理念，秀出多張參與「青鳥行動」抗議藍白的照片，其中一張更高舉著「民主之賊黃國昌」的手板，毫不掩飾其偏狹的政治思維。

幾天前，立人高中段考公民科考卷論及藍白推動的藐視國會罪，但引述資料來源卻是偏綠團體，且幾乎都站在青鳥立場陳述、隱喻藍白修法是國會濫權，灌輸學生「青鳥是偉大的公民行動」，擺明在校園進行政治洗腦。

如今，逢甲大學黃姓教師乾脆不演了，直接在課堂上指責「那個人」要把台灣賣掉，呼籲學生參與花蓮大罷免連署，對學生進行仇恨動員。

對比北一女老師區桂芝僅因在校園外接受對岸央視採訪，即遭教育部和陸委會要求學校調查處理，這就是賴政府的「黨政軍退出校園」和「教育中立」！

有家長留言控訴「孩子養大不是給妳洗腦的」，殊不知各級學校與課綱早已被民進黨政府及其側翼糟蹋得不成模樣。「送孩子到學校給綠師洗腦」不是假設句，而是現在進行式，甚至是完成式。

罷免 教育部 黃國昌

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