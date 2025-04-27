我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

綠委連3天邀立法院秘書長報告 藍批打韓國瑜

記者屈彥辰╱台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，立法院長韓國瑜(中)也到場聲援。(記者余承翰／攝影)
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，立法院長韓國瑜(中)也到場聲援。(記者余承翰／攝影)

立法院司法法制委員會輪到民進黨籍召委莊瑞雄主持議事，本周三天議程均邀請立法院秘書長周萬來等進行專題報告。引發國民黨立委質疑，根本是要乘機羞辱周萬來。國民黨立委賴士葆說，這擺明就是「藉周打韓」，用此來間接抗議立法院長韓國瑜出席凱道抗議活動。

據了解，立院司委會本周原定排的是考察行程，後在韓國瑜確定出席昨天凱道活動後，民進黨團隨即改變策略，將考察行程改為邀請周萬來出席專題報告。

根據立法院公布議程，司委會本周議程分別是4月28日、4月30日以及5月1日，均邀請周萬來等列席，就不同議題進行專題報告，並備質詢。

4月28日的報告主題是「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」。4月30日是「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」5月1日是「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」。

相關人士質疑，民進黨團是以專題報告為名要再圍剿周萬來三天，但韓、周在4月2日就已給了明確的回應。

相關人士表示，立法院院務的處理，是院長的職權，不是立委，秘書長是院長的幕僚，秉承院長指示辦理，更不是立委監督和質詢的對象。至於3月25日院會，韓國瑜當天已做出處理決議，議事錄也已確認，還有必要到委員會去報告嗎？且3天專題報告內容請問哪一個與「公益性」有關？

另有立院人士質疑，「抓到立法院共諜的破口，統統都是民進黨黨籍，到底我們要檢討什麼？他們癱瘓整個院會高達六次，竟然檢討別人會議是不是違規。」

同為立院司委會委員的國民黨立委吳宗憲說，綠營當然是鬧事，一開始確實是跟大家說要排考察，後來又轉了，且三天都要針對周萬來，那就是要羞辱周萬來。

國民黨立委王鴻薇說，司委會有很多民眾關心的議題，例如詐騙、新竹虐童案嫌犯潛逃等，民進黨全部都在報私仇，衝著周萬來，就是想修理韓國瑜。

民進黨 國民黨 韓國瑜

上一則

黑白集／送孩子到學校給綠師洗腦？踐踏教育中立

下一則

藍綠凱道大拚場 學者：都在鞏固同溫層

延伸閱讀

凱道雨中「戰獨裁」藍喊25萬人與會 韓國瑜發15字心聲

凱道雨中「戰獨裁」藍喊25萬人與會 韓國瑜發15字心聲
韓國瑜號召上凱道解人民頭上三把刀 促檢調勿淪打手

韓國瑜號召上凱道解人民頭上三把刀 促檢調勿淪打手
觀察站／只准卓榮泰下鄉宣講 不許韓國瑜上凱道？

觀察站／只准卓榮泰下鄉宣講 不許韓國瑜上凱道？
冷眼集／司法墮落 綠色罷免刀專砍異己

冷眼集／司法墮落 綠色罷免刀專砍異己

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌