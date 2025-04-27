綠委連3天邀立法院秘書長報告 藍批打韓國瑜

國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，立法院長韓國瑜(中)也到場聲援。(記者余承翰／攝影)

立法院司法法制委員會輪到民進黨 籍召委莊瑞雄主持議事，本周三天議程均邀請立法院秘書長周萬來等進行專題報告。引發國民黨 立委質疑，根本是要乘機羞辱周萬來。國民黨立委賴士葆說，這擺明就是「藉周打韓」，用此來間接抗議立法院長韓國瑜 出席凱道抗議活動。

據了解，立院司委會本周原定排的是考察行程，後在韓國瑜確定出席昨天凱道活動後，民進黨團隨即改變策略，將考察行程改為邀請周萬來出席專題報告。

根據立法院公布議程，司委會本周議程分別是4月28日、4月30日以及5月1日，均邀請周萬來等列席，就不同議題進行專題報告，並備質詢。

4月28日的報告主題是「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」。4月30日是「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」5月1日是「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」。

相關人士質疑，民進黨團是以專題報告為名要再圍剿周萬來三天，但韓、周在4月2日就已給了明確的回應。

相關人士表示，立法院院務的處理，是院長的職權，不是立委，秘書長是院長的幕僚，秉承院長指示辦理，更不是立委監督和質詢的對象。至於3月25日院會，韓國瑜當天已做出處理決議，議事錄也已確認，還有必要到委員會去報告嗎？且3天專題報告內容請問哪一個與「公益性」有關？

另有立院人士質疑，「抓到立法院共諜的破口，統統都是民進黨黨籍，到底我們要檢討什麼？他們癱瘓整個院會高達六次，竟然檢討別人會議是不是違規。」

同為立院司委會委員的國民黨立委吳宗憲說，綠營當然是鬧事，一開始確實是跟大家說要排考察，後來又轉了，且三天都要針對周萬來，那就是要羞辱周萬來。

國民黨立委王鴻薇說，司委會有很多民眾關心的議題，例如詐騙、新竹虐童案嫌犯潛逃等，民進黨全部都在報私仇，衝著周萬來，就是想修理韓國瑜。