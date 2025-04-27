我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

高階將領異動 國防部參事陳明華掌軍情局

記者李人岳／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部參事陳明華將接任軍情局長。(本報資料照片)
國防部參事陳明華將接任軍情局長。(本報資料照片)

國軍高階將領人事5月1日起展開新一波調動，國防部參事陳明華中將接任軍情局長；國防部軍事新聞處長兼發言人孫立方少將，則將接任國防部政務辦公室主任，並晉升中將；據證實，人事命令已發布。國防部軍聞處長一職，由副處長喬福駿暫代，孫立方現階段仍暫兼發言人職務。

軍情局局長楊靜瑟中將、參謀本部訓練次長室次長張俊志屆齡退伍，牽動部分將領異動，國防部參事陳明華接任軍情局長，澎防部指揮官郭俊德接任訓練次長；陸軍少將陳俊源升任澎防部指揮官，並晉任中將。

陳俊源丶孫立方兩位少將同時晉任為陸軍中將，均於5月1日生效。這一波軍方人事異動，也有多位上校晉任少將，總統府預定下周在府舉行新階將官晉任典禮。

另一方面，原政務辦公室主任陳道輝中將接任海軍教準部指揮官，政戰兵科的孫立方由軍事發言人轉任向來由兵科將領出任的國防部政務辦公室主任，可說是史無前例的安排，也是繼現任陸軍政戰主任史順文後，另一位由國防部發言人晉升中將的政戰將領。

國軍政戰系統歷經多次精簡，如今政戰中將職務僅剩政戰局長、陸軍政戰主任及海軍政戰主任等三席，孫立方此番的調整，可說是為政戰系統的發展及人事布局打開新的空間。

新任軍情局長陳明華過去長期在陸軍作戰系統任職，歷任旅長丶10軍團副指揮官丶陸軍司令部副參謀長等職，在情報分析上的專業見解獲高層肯定。

國防部

上一則

板橋凌晨驚傳槍響 男開槍殺前妻後中彈命危 女當場死亡

下一則

反惡罷催化劑...凱道25萬人上街頭 藍曝地方不滿憋很久了

延伸閱讀

已1個半月未公開露面 解放軍二號人物何衛東缺席政治局集體學習

已1個半月未公開露面 解放軍二號人物何衛東缺席政治局集體學習
馬斯克差點聽到29項抗中武器計畫 WSJ：他緊急介入才喊卡

馬斯克差點聽到29項抗中武器計畫 WSJ：他緊急介入才喊卡
消失1個多月…英媒稱何衛東被免職 中國國防部未回答

消失1個多月…英媒稱何衛東被免職 中國國防部未回答
曾批評高層將領 俄法院以欺詐罪判前陸軍少將5年

曾批評高層將領 俄法院以欺詐罪判前陸軍少將5年

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌