新聞眼／賴清德天安門說 證明心中只有權力

國民黨26日在凱道舉行集會，民眾高喊「反綠共、戰獨裁」。(記者余承翰／攝影)

賴清德 總統執政後，司法大刀頻頻砍向在野陣營，從民眾黨前主席柯文哲，再到近日的國民黨 台北市黨部主委黃呂錦茹，全面激起藍白怒火，26日更有為數眾多的民眾上凱道，怒吼賴清德下台，而賴清德卻回應「戰獨裁去天安門」，這樣的回應，絲毫不見執政者應有的謙卑與高度。

民進黨發動大罷免 ，至少已有16個罷藍團體宣布二階段連署達標。儘管國民黨也啟動以罷制罷反制，檢調卻大動作搜索罷民進黨立委團體、國民黨各縣市黨部，包括黃呂錦茹在內不少黨工遭羈押禁見，時間點恰好是罷綠團體準備二階連署之際。由於二階連署的法定時間為兩個月，羈押時間也是兩個月，等於是想藉由司法手段讓罷綠團二階連署全面潰敗。

許多人上凱道怒吼，而賴清德的天安門說，證明賴心中只有權力，完全無視這些人的怒吼，將繼續搞大罷免、繼續拿司法大刀整肅異己。

既然賴清德仍不願清醒面對自己的專斷和獨裁，也逼迫著在野六成民意應拿出更大的決心和行動，讓執政者聽到並且看到人民的憤怒。

面對執政黨執意要全殲在野，台北市長蔣萬安日前喊出「倒閣說」，就算倒了卓內閣，國會能否全面改選，發動權在賴清德，更重要的是，大罷免、全面改選，不管哪個選項和結果，賴仍能穩坐總統府，繼續當四成少數總統。

倒閣倒不了賴，國民黨主席朱立倫宣布五二○後在立法院提案「罷免賴清德」。雖然根據「總統副總統選舉罷免法」，總統、副總統之罷免案，經全體立法委員四分之一提議，全體立法委員三分之二同意才能提出。依藍白目前在國會的席次，雖然未到三分之二，但這是身為在野黨必須展現的政治態度。

但回到眼前，26日凱道激情，溫度雖然熾熱，但最重要的是，要如何延續戰力與熱度，能持續到未來三階罷免投票，包括讓支持者出門對遭罷綠委投同意票，或是遭罷藍委投下不同意票，這才是在野陣營接下來更嚴厲的挑戰。