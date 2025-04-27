我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

蔣萬安轟綠選擇性辦案 張善政：民進黨想一黨專政

記者楊正海、陳俊智／台北27日電
國民黨四二六戰獨裁凱道集結，桃園市長張善政上台狠批民進黨「綠共就是綠共」，強調一點都沒有淵望。（記者胡經周／攝影）
國民黨四二六戰獨裁凱道集結，桃園市長張善政上台狠批民進黨「綠共就是綠共」，強調一點都沒有淵望。（記者胡經周／攝影）

國民黨昨天下午在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，台北市長蔣萬安上台怒轟，民進黨搞全面的大罷免，選輸就翻桌，民進黨執政下的台灣和獨裁國家已經沒有不同，民進黨和他們的側翼，整天用放大鏡扣人家紅帽子「連阿扁總統都被出征」；民進黨就是共諜黨，「為什麼他們不必接受調查」？

蔣萬安表示，他身後的這個建築物是總統府，大家聚集在總統府前發出怒吼，「我們不是吃飽太閒」，是來這表達對司法不公的抗議，表達對政治追殺的不滿，「我們再也受不了綠能你不能」的雙標，也絕對最受不了選擇性辦案。

他說，民主的制度，就是少數服從多數、願賭服輸，但是看到賴清德總統，因為立法院他們沒有成為多數，就先用司法的手段打壓民眾黨，接著對國民黨的立法委員發動大罷免，全世界的民主國家，沒有像民進黨這樣，對在野黨如此的追殺，去搜索在野黨黨部，全世界的民主國家沒有像民進黨這樣去搞全面的大罷免，選輸就翻桌，民進黨執政下的台灣和獨裁國家已經沒有不同。

蔣萬安說，「今天才發現，共諜在哪裡？就在身後的總統府，原來總統的身邊有共諜，國會秘書長的身邊有共諜，原來民進黨黨部有共諜」，難怪他在基層聽到，有人說民主進步黨就是共諜黨，賴總統和吳釗燮為什麼不願意出來面對這件事，為什麼不敢向社會大眾說明為什麼他們不願意道歉，為什麼他們不必接受調查？

蔣萬安指出，該譴責共諜的時候，民進黨全黨一片沉默，然後繼續推動大罷免，繼續追殺在野黨，繼續扣人家紅帽子「這我們絕對不接受」，蔣萬安說，天雨再大「我們都要堅定前行」什麼是困難？困在家裡就難；什麼是出路？ 走出來就有路，他會和大家一起走上這條抗獨裁的路。

桃園市長張善政則與桃園六名立委同台，演說時情緒激昂，連喊三次「反對大罷免」，要民進黨拿出運動家精神，選輸四年後再來。

張善政表示，奧林匹克百米賽跑，拿到金牌的是第一名，沒有拿到金牌的，四年以後再來。桃園六名立委都是選區的金牌立委，過去一年表現，要交通建設有交通建設，要教育有教育、要衛福有衛福、要環境有環境、要內政有內政，還有經濟也跑不掉，但民進黨政府認為這些人通過的法案都不是他們要的，所以要把這些人罷免掉。

張善政說，大罷免的意思就是民進黨要一黨專政，今天喊「反綠共」，民進黨就是綠共，一點都不冤枉，「他們一天到晚在講對岸怎麼樣、怎麼樣，自己也一模一樣，綠共就是這個樣子」。

民進黨 罷免 蔣萬安

上一則

「國難當頭」 盧秀燕籲賴別再搞政治

下一則

朱立倫「自首」 被依集遊法函送法辦

延伸閱讀

國民黨426大遊行周六上凱道 蔣萬安籲民眾：勇敢站出來

國民黨426大遊行周六上凱道 蔣萬安籲民眾：勇敢站出來
綠批闖北檢政治操作 蔣萬安回嗆：違法不是議員說了算

綠批闖北檢政治操作 蔣萬安回嗆：違法不是議員說了算
趙少康籲朱立倫倒閣：為個人盤算者開除黨籍 蔣萬安：有討論是好事

趙少康籲朱立倫倒閣：為個人盤算者開除黨籍 蔣萬安：有討論是好事
朱立倫、黃國昌不挺倒閣 蔣萬安：有討論是好事

朱立倫、黃國昌不挺倒閣 蔣萬安：有討論是好事

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌