蔣萬安轟綠選擇性辦案 張善政：民進黨想一黨專政

國民黨四二六戰獨裁凱道集結，桃園市長張善政上台狠批民進黨「綠共就是綠共」，強調一點都沒有淵望。（記者胡經周／攝影）

國民黨昨天下午在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，台北市長蔣萬安 上台怒轟，民進黨 搞全面的大罷免 ，選輸就翻桌，民進黨執政下的台灣和獨裁國家已經沒有不同，民進黨和他們的側翼，整天用放大鏡扣人家紅帽子「連阿扁總統都被出征」；民進黨就是共諜黨，「為什麼他們不必接受調查」？

蔣萬安表示，他身後的這個建築物是總統府，大家聚集在總統府前發出怒吼，「我們不是吃飽太閒」，是來這表達對司法不公的抗議，表達對政治追殺的不滿，「我們再也受不了綠能你不能」的雙標，也絕對最受不了選擇性辦案。

他說，民主的制度，就是少數服從多數、願賭服輸，但是看到賴清德總統，因為立法院他們沒有成為多數，就先用司法的手段打壓民眾黨，接著對國民黨的立法委員發動大罷免，全世界的民主國家，沒有像民進黨這樣，對在野黨如此的追殺，去搜索在野黨黨部，全世界的民主國家沒有像民進黨這樣去搞全面的大罷免，選輸就翻桌，民進黨執政下的台灣和獨裁國家已經沒有不同。

蔣萬安說，「今天才發現，共諜在哪裡？就在身後的總統府，原來總統的身邊有共諜，國會秘書長的身邊有共諜，原來民進黨黨部有共諜」，難怪他在基層聽到，有人說民主進步黨就是共諜黨，賴總統和吳釗燮為什麼不願意出來面對這件事，為什麼不敢向社會大眾說明為什麼他們不願意道歉，為什麼他們不必接受調查？

蔣萬安指出，該譴責共諜的時候，民進黨全黨一片沉默，然後繼續推動大罷免，繼續追殺在野黨，繼續扣人家紅帽子「這我們絕對不接受」，蔣萬安說，天雨再大「我們都要堅定前行」什麼是困難？困在家裡就難；什麼是出路？ 走出來就有路，他會和大家一起走上這條抗獨裁的路。

桃園市長張善政則與桃園六名立委同台，演說時情緒激昂，連喊三次「反對大罷免」，要民進黨拿出運動家精神，選輸四年後再來。

張善政表示，奧林匹克百米賽跑，拿到金牌的是第一名，沒有拿到金牌的，四年以後再來。桃園六名立委都是選區的金牌立委，過去一年表現，要交通建設有交通建設，要教育有教育、要衛福有衛福、要環境有環境、要內政有內政，還有經濟也跑不掉，但民進黨政府認為這些人通過的法案都不是他們要的，所以要把這些人罷免掉。

張善政說，大罷免的意思就是民進黨要一黨專政，今天喊「反綠共」，民進黨就是綠共，一點都不冤枉，「他們一天到晚在講對岸怎麼樣、怎麼樣，自己也一模一樣，綠共就是這個樣子」。