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朱立倫「自首」 被依集遊法函送法辦

記者翁至成／台北27日電
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朱立倫（中）、謝龍介（左）、楊智伃（右）3人26日步入中正一警分局「自首」。（記者翁至成／攝影）
朱立倫（中）、謝龍介（左）、楊智伃（右）3人26日步入中正一警分局「自首」。（記者翁至成／攝影）

國民黨主席朱立倫17日動員北檢外集結，抗議司法不公，因被舉牌兩次「制止」牌，警方認定違反集會遊行法，日前發通知書到案說明。藍白昨在凱道舉辦「426戰獨裁」活動，朱立倫台上直言「等等會去自首」，活動結束和謝龍介、楊智伃等人步入中正一警分局，經近90分鐘製作筆錄，朱立倫等3人步出警分局，並向場外支持者揮手致意才搭車離去。

朱立倫、謝龍介、楊智伃昨天下午5時36分步入警分局，約在晚上7時步出。據了解，3人都有請律師，偵查隊偵查佐同時對3人製作筆錄。

據悉，朱立倫等3人並未否認自己所作所為，但宣稱憲法有保障人民集會的自由，強調自己沒有做錯。警詢後朱立倫、楊智伃被依違反集會遊行法函送法辦，而謝龍介除了違反集會遊行法，因號召群眾推倒鐵馬護欄，還多了一條妨害公務函送法辦。

製作筆錄前，除了朱立倫、謝龍介、楊智伃，還有立院黨團總召傅崐萁、許宇甄、凌濤等人一起從凱道沿著公園路走了約600公尺，到中正一警分局，也不乏凱道支持者在後跟隨，由於警方僅讓朱立倫等3人進入警分局內，阻擋傅崐萁等人進入，傅崐萁不滿，在警分局外發表談話大嗆「一個警察單位為什麼要把門關起來？是有什麼見不得人的事情？」，更拋出五二○之後，將在國會對賴清德正式提罷免案。

傅崐萁發表完談話群眾並未離去，儘管中正一警分局督察組長陳育健持大聲公呼籲民眾離去不要聚集，恐影響公眾通行，但無人理會，上百名民眾站在包括公園路、青島東路的人行道，彷彿包圍中正一分，不斷高喊「賴清德下台」，最後直到朱立倫等三人做完筆錄才離去，群眾也慢慢散去。

立院黨團總召傅崐萁在中正一分局外發表談話，現場不少民眾聚集。（記者翁至成／攝影）
立院黨團總召傅崐萁在中正一分局外發表談話，現場不少民眾聚集。（記者翁至成／攝影）

朱立倫 傅崐萁 賴清德

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