「國難當頭」 盧秀燕籲賴別再搞政治

台中市長盧秀燕（左二）率國民黨台中立委、議員登台，連說三次「拚經濟、顧人民、救產業」，拜託賴清德總統不要再搞政治。（取材自udn直播頻道）

國民黨 昨天號召人民上凱道「反綠共、戰獨裁」，多名縣市首長出席。台中市長盧秀燕 是最早表態參加的六都首長之一，她率領國民黨台中六席立委、二十多名議員登台，喊出「拚經濟、顧人民、救產業」，拜託賴清德 總統「國難當頭」不要再搞政治。

盧秀燕說，美國關稅風暴來襲，全球經濟海嘯，所以日本首相石破茂表示，現在是國難當頭、國家的危機；不只是日本，全世界每個國家都面臨經濟風暴，大家希望國家領導人要聆聽人民的聲音、產業的聲音。

盧秀燕指出，產業現在真的很慘，全球訂單都在縮減、停滯、觀望，很多工廠接不到訂單，勞工也只能「剉咧等」（台語：顫抖著等待）；物價正在上漲，人民生活很辛苦，這是「台中隊」今天站出來的原因，希望國家領導人把台灣這條2300萬人的船，駛向正確方向。

盧秀燕表示，現在國家該駛向的方向，就是顧經濟、顧民生、救產業、顧人民，不要再搞政治，應該全心全意讓台灣度過這次經濟風暴、經濟海嘯，否則台灣產業很可能被淹沒，人民將在大海中浮沉。

盧秀燕呼籲賴清德總統重視民生，連說三次「拚經濟、顧人民、救產業」，語帶懇切地表示「賴總統，拜託你」。