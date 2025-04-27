賴清德批「戰獨裁」應去天安門 韓國瑜批笑話

賴清德總統(中)表示「戰獨裁」要去天安門，至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝、敢於向獨裁者爭取國家主權。(記者黃義書／攝影)

國民黨與民眾黨26日赴凱德格蘭大道「戰獨裁」，賴清德 總統說，真正要戰獨裁應該去北京天安門 ，他也批國民黨僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化。

立法院長韓國瑜則反批，為中華民國 當兵、納稅給中華民國政府，用選票選出總統和立委，卻要去天安門廣場抗議，「賴清德講這個不是在講笑話？」民眾黨主席黃國昌說，賴清德至今還在用抹紅伎倆。

賴清德26日赴基隆與產業界座談，同時間，藍白正在凱道集結抗議賴政府。賴清德受訪時說，國民黨、民眾黨號召群眾走上街頭，固然有其訴求，卻也足以證明台灣是個民主的國家，有集會結社和言論自由，沒有戒嚴，也沒有獨裁者。

賴清德表示，在野黨不能夠反綠不反共，如果真正要戰獨裁，應該去對地方、找對人，中國要併吞台灣，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此「不是只有綠共，也有藍共、白共」，他說，如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去天安門，北京天安門。

他並說，民主的真諦就是法治，不可以因為自己政黨裡有人涉及不法，司法單位偵辦後，不僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化，「這對民主的傷害何其大」。

對於賴清德說「要抗議去天安門」，韓國瑜在凱道演講時表示，自己聽了嚇一跳，更問台下群眾，「請問當年當兵是為了哪個國家？上班賺錢納稅給誰？賴清德的選票誰投給他的？」現場高喊「中華民國」。

韓國瑜表示，用選票選出總統跟立委，擔心台灣民主發展，卻要去天安門廣場抗議，「賴清德講這個不是在講笑話？」照民進黨邏輯一邊一國，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，民進黨邏輯也是自打嘴巴。

黃國昌指出，民眾黨立場很清楚，「我們反綠共、反紅共」，也請賴清德講清楚，「現在總統府內養共諜是哪個政黨？自己在辦公室養共諜，有出來跟人民道歉嗎？」賴清德現在還在包庇國安會秘書長吳釗燮。黃國昌說，抹紅招式沒用了，把所有反對聲音都打成中共同路人，「這不是獨裁什麼是獨裁，這不是威權什麼是威權？賴清德不要閃躲，人民在凱道等你出來面對」。