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藍白426凱道「戰獨裁」 朱立倫：520發動罷免賴清德

記者王千豪、屈彥辰、張曼蘋／台北報導
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國民黨主席朱立倫、立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃，26日晚前往台北市中正一分局「自首」，步出分局振臂加油、抗爭到底。(記者黃義書／攝影)
國民黨主席朱立倫、立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃，26日晚前往台北市中正一分局「自首」，步出分局振臂加油、抗爭到底。(記者黃義書／攝影)

國民黨與民眾黨26日在台北總統府前的凱德格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，主辦單位宣稱逾25萬民眾在總統府前怒吼「賴清德總統下台」。

國民黨主席朱立倫表示，距離賴清德就職滿一年只剩24天，5月20日後開始全民罷免賴清德，除了立院發動罷免外，全台各地要用人民的力量推倒賴清德；國民黨立法院黨團總召傅崐萁稍後也宣布，將提出罷免案。

26日集會盡管在開場前，飄起毛毛細雨，但現場準備近萬張椅子早已坐滿，許多民眾手持國旗，頭綁「我是台灣人我反綠」白布條表達訴求。

泛藍縣市首長、民代合體

包括前總統馬英九，立院正、副院長韓國瑜與江啟臣，以及泛藍執政14位縣市首長、國民黨立委、各縣市議會議長與議員，以及台大前校長管中閔等人都到場宣講。民眾黨主席黃國昌也率黨籍立委、議員登台開講。

馬英九表示，這次抗議只是一個開始而已，大家要站出來譴責無能的賴清德，與賴清德發動大罷免的不當，也要批判不適任的民進黨立委，大家要用人民的選票，把這次反罷免行動變成對賴清德的不信任投票，讓賴清德知所警惕，徹底檢討。

台北總統府前凱道人海 國民黨26日發起上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，現場民眾滿到...
台北總統府前凱道人海 國民黨26日發起上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，現場民眾滿到景福門，甚至蔓延到中山南路、仁愛路與信義路。(記者胡經周／攝影)

韓批綠「不是民主政治」

韓國瑜提到，台灣頭上有三把刀，美國的關稅有「關稅刀」，頂在2300萬人頭上；中共軍演，「武統刀」頂在台灣的脖子上；民進黨開啟世界先河，用國家資源罷免在野黨立委，有「罷免刀」。

韓國瑜表示，立委剛當選就罷免，哪有執政黨這樣搞法，這不是民主政治，打麻將只想打清一色，為什麼不打「湊一色」？

黃國昌表示，去年賴清德要北檢綁走民眾黨前主席柯文哲、衝進民眾黨中央黨部搜索，要消滅的不僅是柯文哲、民眾黨，賴的目標是要讓台灣成為一個「順賴者昌、逆賴者亡」的台灣。針對賴清德政府要搞大獨裁，民眾黨跟大家保證，這場戰役會參戰到底。

活動尾聲，朱立倫率全體國民黨黨公職上台，他表示，賴清德可能在想，4月26日就算20萬人站出來又怎樣？要用人民的力量讓賴清德聽到，距離賴就職滿一年只剩24天，看賴清德願不願意悔悟，好好的團結台灣，否則520開始全民罷免賴清德。

藍營也要對賴發動彈劾

傅崐萁也說，不只在520會提出對賴清德的罷免案，對於賴清德所有可能的彈劾案，也會窮極一切手段，要讓台灣回復民主法治的社會。

朱立倫說，賴清德指使內政部長劉世芳指定朱立倫、立委謝龍介，發言人楊智伃是首謀，「我等一下就到中正一分局讓你約談」。一旁的台中市長盧秀燕聽聞後，馬上舉起主持人的麥克風大喊「朱主席加油。」

朱、謝、楊三人去「自首」

隨後朱立倫也與謝龍介、楊智伃前往中正一分局「自首」。在朱立倫等三人在警局製作筆錄時，上百名民眾站在鄰近中正一分局的公園路、青島東路的人行道，現場不斷高喊「賴清德下台」，直到朱立倫三人作完筆錄才離去。

賴清德 罷免 朱立倫

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