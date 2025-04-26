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25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

記者王千豪、翁至成／台北即時報導
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

國民黨26日下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」現場湧入25萬民眾。國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統從去年520當選之後，就在分裂毀滅台灣，立法院520立刻提出罷免賴清德，除了立法院發動罷免賴清德，全台灣各地要用人民的力量推倒賴清德。

朱立倫指出，獨裁者賴清德要毀滅建立幾十年的民主，台灣的民主是人民作法，不是民進黨做主，人民的力量已經給賴清德當上做總統，不好好做事情，只想為一黨專權消滅在野黨，先抓走黨內反對的人，在抓走去年選總統的民眾黨前主席柯文哲，還有未來競爭的國民黨，比共產黨還共黨黨，比法西斯還要法西斯，民主是我們的寶貝、資產，大家要把民主找回來。

朱立倫說，我們有言論、集會、行動自由，不容許用各種理由限制人民自由，就是要行一人一黨的獨裁，曾幾何時，這位獨裁者在台灣進行文化大革命，綠色文革要先滅，而賴清德發動青鳥，就是綠色紅衛兵，綠色小將。

朱立倫說，426就算20萬人站出來又怎樣，一定要用人民的力量讓賴清德聽到，就職一年，願不願意好好團結台灣，否則520開始，全民罷免賴清德。

朱立倫接著說，立法院520立刻提出罷免賴清德，除了立法院發動罷免賴清德，全台灣各地要用人民的力量推倒賴清德，獨裁者帶給台灣為黑暗的民主，會在街頭每一個角落發出怒吼，讓賴清德下台，這才是人民的力量、聲音。

朱立倫說，今天這個廣場不只屬於國民黨、民眾黨，是屬於全體人民，當賴清德想要司法大刀砍向民眾黨、司法鷹犬砍向國民黨，就是要用蓋世太保、東廠、共產黨的手段，但人民不會害怕，會勇敢挺進。

朱立倫也說，賴清德指使內政部長劉世芳，朱立倫、國民黨立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃是首謀，他等下就到中正一分局約談，賴清德可以恐嚇他們、可以嚇唬我們，台灣人民不會被恐嚇，會勇敢站出來。

朱立倫強調，426只是一個開始，還有24天就職滿周年，台灣人民給賴清德一年的時間，但賴清德不讓大家有和平的台灣，讓台灣變成敵對的台灣，只為一黨專權，他呼籲大家團結一次。隨後帶領民眾高喊賴清德下台、人民的力量萬歲。

國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公，警方針對未申准集會多次舉牌制止，上周發通知書通知國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃到案說明。426凱道「戰獨裁」活動，朱立倫在台上直言「我等等會去自首」，沒想到朱立倫等3人稍早真的步行至中正一警分局。

國民黨立院黨團傅崐萁協同黨籍立委陪同，但不滿被阻止在警分局外，在警分局外發表談話，並高喊「賴清德下台」，現場有不少國民黨支持者從凱道「緊緊跟隨」來到分局現場，附和高喊「賴清德下台」，警分局督察組長立刻持大聲公要求離開。

朱立倫、楊智伃、謝龍介因違反集遊法，426凱道結束後，直接步行至中正一警分局「自...
朱立倫、楊智伃、謝龍介因違反集遊法，426凱道結束後，直接步行至中正一警分局「自首」。（記者翁至成／攝影）
朱立倫、楊智伃、謝龍介因違反集遊法，426凱道結束後，直接步行至中正一警分局「自...
朱立倫、楊智伃、謝龍介因違反集遊法，426凱道結束後，直接步行至中正一警分局「自首」。（記者翁至成／攝影）
朱立倫、楊智伃、謝龍介因違反集遊法，426凱道結束後，直接步行至中正一警分局「自...
朱立倫、楊智伃、謝龍介因違反集遊法，426凱道結束後，直接步行至中正一警分局「自首」。（記者翁至成／攝影）

賴清德 朱立倫 國民黨

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