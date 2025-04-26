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盧秀燕率台中隊「戰獨裁」大喊：拚經濟、顧人民、救產業

記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）率國民黨台中立委、議員登台，連說3次「拚經濟、顧人民、救產業」，拜託賴清德總統不要再搞政治。（取材自udn直播頻道）
台中市長盧秀燕（左二）率國民黨台中立委、議員登台，連說3次「拚經濟、顧人民、救產業」，拜託賴清德總統不要再搞政治。（取材自udn直播頻道）

國民黨26日號召人民426上凱道「反綠共、戰獨裁」，多名縣市首長出席。台中市長盧秀燕是最早表態參加的六都首長之一，她率領國民黨台中6席立委、20多名議員登台，喊出「拚經濟、顧人民、救產業」，拜託賴清德總統「國難當頭」不要再搞政治。

影片來源：udn video

盧秀燕說，美國關稅風暴來襲，全球經濟海嘯，所以日本首相石破茂表示，現在是國難當頭、國家的危機；不只是日本，全世界每個國家都面臨經濟風暴，大家希望國家領導人要聆聽人民的聲音、產業的聲音。

盧秀燕指出，產業現在真的很慘，全球訂單都在縮減、停滯、觀望，很多工廠接不到訂單，勞工也只能「剉咧等」（台語：顫抖著等待）；物價正在上漲，人民生活很辛苦，這是「台中隊」今天站出來的原因，希望國家領導人把台灣這條2300萬人的船，駛向正確方向。

盧秀燕表示，現在國家該駛向的方向，就是顧經濟、顧民生、救產業、顧人民，不要再搞政治，應該全心全意讓台灣度過這次經濟風暴、經濟海嘯，否則台灣產業很可能被淹沒，人民將在大海中浮沉。

盧秀燕呼籲賴清德總統重視民生，連說3次「拚經濟、顧人民、救產業」，語帶懇切地表示「賴總統，拜託你」。

盧秀燕 賴清德 國民黨

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