政院特別條例4100億 撥補台電千億挨轟 在野黨質疑「灌水」

立法院25日進行行政院長卓榮泰施政總質詢，卓榮泰（中）受訪時表示，因應關稅衝擊影響，將挹注台電公司1000億元，藉此穩定民生物價。(記者許正宏／攝影)

行政院前天通過4100億元(台幣，以下同)的特別條例，在野黨質疑，這是用川普政府高關稅 之名，行大偷渡之實，真正用在關稅衝擊的僅約兩成，根本灌水；行政院長卓榮泰 昨天表示，為讓朝野黨團了解內容，28日將親自到立院各黨團說明、拜託，期盼在最短時間通過特別條例。

針對最受到外界質疑的特別預算中編了1000億(約30.7億美元)撥補台電，卓榮泰表示，在這次產業之旅中，產業界都希望今年別再調漲電價，雖然這是電價審議委員會執掌，但現在經濟部若能有1000億元挹注台電，健全穩定台電財務狀況，有助於未來電價審議委員會審議時，讓電價趨於穩定，盼立院朝野黨團共同支持。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，特別條例有六成與因應美國對等關稅無關，政院只是把已經刪掉的預算又補回來，例如補貼台電1000億元，總是要有充分的理由，否則就只是占預算額度而已。

王鴻薇表示，卓榮泰應該學行政院前院長蘇貞昌，用普發現金的方式提振經濟，美國對等關稅衝擊不僅僅只有外銷產業，也同樣會衝擊現在的服務業。

國民黨立委張嘉郡表示，特別預算包含撥補台電1000億元，假設能夠重啟核能，台電財務狀況相信馬上就能達到損益平衡，這樣才是長治久安的辦法。

民眾黨 立院黨團主任陳智菡表示，對於行政院提出的特別條例的內容，民眾黨團確實有諸多疑義想就教卓榮泰，歡迎卓院長與民眾黨立委進一步溝通。

民眾黨立委黃珊珊昨天質詢則提到，美國多年都點名台灣食安與農業政策為貿易障礙，美豬、美牛或基改食品是否將成為對等關稅談判籌碼？另行政院擬編列的特別預算中，有930億元是挹注產業涉及出口補貼，但川普日前提出八項非關稅作弊指控，其中包含出口及政府補貼，是否美方可能要求台灣取消補貼，未來這930億元可能形同廢紙？

卓榮泰表示，政府談判堅守以「國人健康與食品安全為優先」原則，但會視情況參考國際檢驗標準與科學驗證基礎溝通。卓也說，930億支援產業當中，重點是在於幫助產業研發、轉型及開發，談判也會說明。