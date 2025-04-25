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禿子、燕子、漢子再合體 藍白上凱道「保底5萬人」

記者翁至成／台北即時報導
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新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（左）、立法院長韓國瑜（右）「漢子、燕子、禿子」同台，常是藍營造勢賣點。(本報資料照片)
新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（左）、立法院長韓國瑜（右）「漢子、燕子、禿子」同台，常是藍營造勢賣點。(本報資料照片)

國民黨主席朱立倫上周在台北地檢署外抗議時，發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛，國民黨內部統計，保底5萬人到場，目標上看10萬人甚至更多。北市警方不敢大意，事前已依規定在市警局成立聯合指揮所，並動員逾400名警力維安，確保沒有違法脫序行為。

據統計，遊覽車部分，包括台中市長盧秀燕稱破70輛遊覽車北上、桃園市長張善政稱有60輛、高雄立委柯志恩稱45輛、南投縣長許淑華稱34輛、台南立委謝龍介稱有30輛、雲林縣長張麗善稱有30輛，加上其餘縣市累積將破300輛；以客座數40人計算，遊覽車北上的鄉親超過1.2萬人。

國民黨指出，426除了藍營15縣市長、黨籍立委全員到齊，立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台大前校長管中閔都會出席；意即今(26)天將看到「禿子、燕子、漢子」再度合體。

民眾黨主席黃國昌跟朱立倫會面後，同意一同上凱道，強調「426在凱道的集結，不是任何政黨的主場，而是人民的主場」，立委張啟楷、林國成、麥玉珍、劉書彬等人也到場，對抗司法追殺，捍衛民主價值。至於「館長」陳之漢事前表示，有受邀站台。

活動26日當地時間下午2點半先行暖場，3點正式開始，流程包括「人民的故事」會邀請各領域、地區的素人上舞台講述心聲，「貴賓助講」由管中閔出席，接下來主環節「立委大團結、民眾黨大團結、國民黨大團結」迎來高潮，預計下午5點30分結束。

除了主舞台，景福門旁還會設立次舞台，提供反綠共的人民主場「肥皂箱」，民代或黨公職、青年團站上肥皂箱宣講；另會設置「反綠共扭蛋區」，有各種包括「我是台灣人我反綠」、「不同意罷免」的符咒貼紙、禁止吸煙禁止惡罷，戰獨裁、反綠共的文宣貼紙，也有隱藏版彩蛋。

國民黨 朱立倫 盧秀燕 韓國瑜

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