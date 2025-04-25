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藍遊行「戰獨裁」 邱毅曝6大原因：估10萬人擠爆凱道

記者楊德宜／台北即時報導
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國民黨今天將在凱道舉辦「反綠共 戰獨裁」活動，警方昨晚搬出護欄。(記者胡經周／攝影)
國民黨今天將在凱道舉辦「反綠共 戰獨裁」活動，警方昨晚搬出護欄。(記者胡經周／攝影)

國民黨今(26)天發起在凱道「反綠共、戰獨裁」集會遊行，前立委邱毅表示，他估計會在10萬人左右到場發出怒吼，「說不準還會更熱，擠爆凱道」，他並歸納有6個原因，使人民不再冷漠，願意挺身而出。

邱毅在臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」發文，歸納有6大原因，將有10萬人上凱道響應「反綠共、戰獨裁」活動。

1、賴清德總統自去年520上任，迄今不到一年，毫無政績，卻當家鬧事，發動大罷免，製造社會亂象。

2、應對川普的關稅戰，表現的毫無尊嚴，卑躬屈膝，卻爭取不到任何對台灣有利的條件，大部分人覺得台灣早晚被川普榨乾。

3、司法打壓民眾黨前黨主席柯文哲的政治追殺，終於被人民看清。司法檢調無中生有，小案大辦，一副置柯文哲於死地的惡劣行徑。對於柯案，年輕人族群的反感更加強烈。

4、利用司法介入罷免行動，國民黨各地黨部和罷免連署站都被蒐索，人員被收押禁見。最後連台北市黨部主委都在毫無證據下被裁定收押禁見。

5、控制言論，打擊政敵的法西斯行徑，已到令人髮指程度。昨天蔡正元突然被強制戴上電子腳鐐，並禁止出境，搞得是風聲鶴唳、草木皆兵。

6、連被稱為「台獨之子」的陳水扁，只是講了兩句公道話，勸賴清德不要動輒抹紅，說政敵是「中共同路人」，都隨即被成群青鳥出征。

罷免 賴清德

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