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北市、台中、花蓮 9藍委二階連署達標

記者黃寅、趙容萱／台中26日電
國民黨立委徐巧芯在臉書感嘆因不斷在挑戰權威、努力揭弊、對抗網軍，因此成為民進黨的頭號公敵。（本報資料照片）
國民黨立委徐巧芯在臉書感嘆因不斷在挑戰權威、努力揭弊、對抗網軍，因此成為民進黨的頭號公敵。（本報資料照片）

國民黨今天上凱道遊行，罷團則在遊行前夕宣布戰果。中市罷免藍委團體昨搶先開記者會宣布台中市區三藍委二階連署過關；北市罷團則稱，藍委徐巧芯等五名北市立委也跨過二階門檻。藍委都表示正面迎戰，呼籲支持者投下不同意票，表達對執政黨的不信任。

台中市第四、五、六選區罷免團體昨開記者會，國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋都已達二階法定連署門檻，劍指台中市長盧秀燕意圖明顯，今更在台中市區發起騎機車「祈福大遶境」，與藍營互別苗頭。

對於罷團宣布二階連署過關，黃健豪表示，尊重連署人權利，待進入三階投票，鼓勵支持者投不同意票，他視為台灣首度國會期中選舉，接受民意考驗。廖偉翔認為，這場惡罷是對執政黨過去一年胡作非為，投下不信任票，用民意告訴執政黨「停止惡鬥，專心國政，台灣拒絕內耗」。羅廷瑋說，一年來把選區聲音帶進國會，呼籲終結惡罷，投下不同意罷免。

罷團「微光花蓮」昨宣布，罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的連署書已達二萬四千份，跨過二階門檻，但安全門檻將上修到二萬六千份，持續收件中。國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，這是罷團說法，如果真的進入三階投票，一定會正面迎戰，動員所有支持者出來投下不同意票。

北市藍委罷團宣布，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、羅智強和賴士葆二階連署皆已達標，多數連署數更達到130%到150%的安全數。

徐巧芯臉書回應，「懇請大家一定要投票，堅定投下不同意罷免」，她感嘆因不斷在挑戰權威、努力揭弊、對抗網軍，因此成為民進黨的頭號公敵。

徐巧芯表示，這場大罷免並非國民黨挑起，現在已經兵臨城下，在野當然要挺身而出，但要徹底讓民進黨死心、放棄民粹。

罷免 國民黨 徐巧芯

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