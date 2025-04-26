北市、台中、花蓮 9藍委二階連署達標

國民黨立委徐巧芯在臉書感嘆因不斷在挑戰權威、努力揭弊、對抗網軍，因此成為民進黨的頭號公敵。（本報資料照片）

國民黨 今天上凱道遊行，罷團則在遊行前夕宣布戰果。中市罷免 藍委團體昨搶先開記者會宣布台中市區三藍委二階連署過關；北市罷團則稱，藍委徐巧芯 等五名北市立委也跨過二階門檻。藍委都表示正面迎戰，呼籲支持者投下不同意票，表達對執政黨的不信任。

台中市第四、五、六選區罷免團體昨開記者會，國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋都已達二階法定連署門檻，劍指台中市長盧秀燕意圖明顯，今更在台中市區發起騎機車「祈福大遶境」，與藍營互別苗頭。

對於罷團宣布二階連署過關，黃健豪表示，尊重連署人權利，待進入三階投票，鼓勵支持者投不同意票，他視為台灣首度國會期中選舉，接受民意考驗。廖偉翔認為，這場惡罷是對執政黨過去一年胡作非為，投下不信任票，用民意告訴執政黨「停止惡鬥，專心國政，台灣拒絕內耗」。羅廷瑋說，一年來把選區聲音帶進國會，呼籲終結惡罷，投下不同意罷免。

罷團「微光花蓮」昨宣布，罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的連署書已達二萬四千份，跨過二階門檻，但安全門檻將上修到二萬六千份，持續收件中。國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，這是罷團說法，如果真的進入三階投票，一定會正面迎戰，動員所有支持者出來投下不同意票。

北市藍委罷團宣布，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、羅智強和賴士葆二階連署皆已達標，多數連署數更達到130%到150%的安全數。

徐巧芯臉書回應，「懇請大家一定要投票，堅定投下不同意罷免」，她感嘆因不斷在挑戰權威、努力揭弊、對抗網軍，因此成為民進黨的頭號公敵。

徐巧芯表示，這場大罷免並非國民黨挑起，現在已經兵臨城下，在野當然要挺身而出，但要徹底讓民進黨死心、放棄民粹。