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觀察站／只准卓榮泰下鄉宣講 不許韓國瑜上凱道？

記者 唐筱恬
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立法院長韓國瑜表態出席「戰獨裁，站出來」凱道大遊行，綠委質疑有違議事中立。{記者許正宏／攝影）
立法院長韓國瑜表態出席「戰獨裁，站出來」凱道大遊行，綠委質疑有違議事中立。{記者許正宏／攝影）

國民黨將26日舉辦「反綠共、戰獨裁」凱道大遊行，立法院長韓國瑜25日打破沉默在議場前表態出席，更直指懸在台灣人民頭上有三把刀「美國關稅、中共軍演、大罷免」，呼籲民眾一起上凱道。韓國瑜發出穿雲箭後，立刻引來綠委質疑有違議事中立，但民進黨卻不思考，到底誰逼人民非上凱道不可？

根據立法院組織法規定，「立法院院長應本公平中立原則，維持立法院秩序，處理議事」，2016年修法時，僅明定院長不得擔任政黨職務，但對於立法院長「院外」出席造勢、餐會等，並沒有相關限制。但院長如何拿捏哪些政治活動可參加？哪些活動應保持中立？涉及個人政治判斷，選民下次選舉也自有評斷。

韓國瑜表態參加四二六遊行後，民進黨中央立刻開轟，韓國瑜中立角色盡失，但執政黨最近在全台舉辦「人民是頭家政策說明會」，卓榮泰利用假日下鄉宣講，每一場宣講主辦單位，都發放「大罷免」旗幟，甚至一旁也讓罷免團體擺攤連署；賴清德總統更毫不避諱在中常會稱讚罷免連署宣傳影片做得好，這難道沒有違反行政中立嗎？

若要談立院院長下班時間，到底能否參加政黨活動？前立法院長蘇嘉全曾出席前總統蔡英文邀請民進黨立委的餐敘，當時還稱政黨活動的界定不得無限上綱；前立法院長游錫堃在任時更直接助選，幫高雄市長陳其邁站台、陪新北市議員山田摩衣掃街等。民進黨質疑韓國瑜時，可曾用過同樣標準檢驗自己？

韓國瑜身為立法院長，不只一次呼籲賴清德總統「停止大罷免」，但執政黨不只充耳不聞，繼續衝刺，更鋪天蓋地讓司法檢調大動作搜索、聲押藍營地方黨部與黨工；但面對動搖國安危機的民進黨幕僚共諜案，卻不見司法用力偵辦，台灣引以為傲的民主、司法正義正崩壞中，不禁要問到底是誰逼著立法院長非上凱道不可？

韓國瑜 罷免 民進黨

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