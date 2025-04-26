冷眼集／司法墮落 綠色罷免刀專砍異己

司法無所不用其極追殺在野陣營，將激發人民走上街頭。圖為國民黨26日上凱道遊行，台北市警局25日晚已拉起拒馬護欄。（記者胡經周／攝影）

國家機器介入大罷免 斧鑿甚深，一天之內，北市、宜蘭四名國民黨 黨職人員遭羈押；短短一周，北市黨部主委黃呂錦茹從查無證據無保請回，到犯罪嫌疑重大羈押禁見，司法無所不用其極追殺在野陣營，厭惡賴清德政府獨裁的怒火，將激發人民走上街頭。

檢調諸多作為，一再顯示當權者濫用司法、壓制在野的威權傾向，原本標榜民主自由、反對威權的民進黨 ，已逐漸走上昔日批判對象的道路；民主不容被綁架，司法不容被工具化，這樣的政治操作若不被制衡與反制，台灣的民主自由將逐漸淪為口號。

四二六「反獨裁大遊行」在這股怒火下應運而生，只是屆時街頭的景象會很有既視感。早年民進黨從還在黨外時代開始，綠營前輩們就是不滿獨裁者濫權、用司法打壓異己等不民主的作為，帶領人民上街爭取民主與司法正義；如今滿嘴民主的民進黨成了執政黨，憂心民主倒退、司法成為鬥爭工具的人民，卻要上街頭抗爭，何其諷刺！

如果不是為了當反制罷綠委團體，實在想不出檢調一連串小案大辦、辦藍不辦綠的動機，尤其具指標性的黃呂錦茹，從法官直指檢方無證據證明黃呂涉案，讓她無保請回，25日更裁卻「大逆轉」羈押，除新事證啟人疑竇，更不用提偵辦偽造文書案要動用羈押手段的必要性，比例原則盡失。

外界視黃呂錦茹案是民眾黨前主席柯文哲交保回押翻版，質疑是執政高層決心押人，國民黨主席朱立倫直呼黃呂坐的是民主黑牢；也難怪黃呂錦茹激動稱寧願坐牢，也不提抗告。

墮落的司法正不斷上演為民進黨服務的戲碼，更誇張的是，宜蘭地檢署24日搜索國民黨宜蘭黨部和罷免民進黨立委陳俊宇的團體，竟「不小心」帶走罷團要到中選會領取二階連署書的重要公文，昨天「正巧」是領二階連署書最後一天，若不是藍營極力索回，陳俊宇等於能在檢調排除路障下免除被罷免風險。

立法院長韓國瑜25日稱懸在台灣人民頭上的「關稅刀、軍演刀、罷免刀」，說來沉重，眼下的賴清德政府似無視關稅等外患，全力以「罷免刀」砍向異己。韓國瑜期待檢調人員保有高貴靈魂，恐只是奢望。