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曝日本前高官警告賴清德出手整肅 蔡正元遭裁定戴電子腳鐐

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元。(聯合報系資料照片)
國民黨前立委蔡正元。(聯合報系資料照片)

國民黨前立委蔡正元25日表示，有位日本前高官曾警告他，賴清德總統要整他、前立委郭正亮和國民黨立院黨團總召傅崐萁，他不知道賴總統會有怎樣行動。他說，他因三中案出庭，檢方請求法官對他裁定三項措施，其中包括戴電子腳鐐，證明賴清德人馬鑽法律漏洞整他。

蔡正元說，日本前防衛副大臣中山泰秀月初就託人跟他說，賴清德要整他和郭正亮、傅崐萁。賴清德要怎麼整郭正亮和傅崐萁，他不知道，但他因三中案出庭，原本是沒什麼重要的證人詰問庭，檢方突然提出要法官裁定，對他實施限制出境、提高保釋金、帶電子腳鐐且不准出境，法官說依法不能再限制出境，所以裁定戴電子腳鐐。

蔡正元質疑，問題是這跟限制出境沒有不同，因為戴電子腳鐐不能接近機場、港口，這證明賴清德的人馬在鑽法律漏洞，就是要整他。朋友說戴電子腳鐐的目的，就是要利用電子腳鐐幾次訊號不良，就可以把他抓起來羈押禁見，這是法律陽謀。

蔡正元強調，「我是一個生死看淡，只為真理奮戰的人，靈骨塔也買好了，會為實踐哈佛校訓『堅持真理』VERITAS，奮鬥不懈直到走完人生的旅程。」

中山泰秀則發出聲明，表示針對蔡正元在社群媒體上所發布的言論，聲稱「中山泰秀傳話指出賴清德總統意圖整肅特定人士」，他本人在此鄭重澄清，該言論完全不屬實，他本人從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。此一說法純屬惡意捏造的不實資訊（假消息），已嚴重損害本人名譽，絕不可等閒視之。

中山泰秀強調，他對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊之行為表達最嚴正之抗議，並保留一切法律追訴權利。針對任何冒用他名義所發表之虛假發言，他將嚴正應對，並將透過適當方式，向國內外鄭重澄清此事完全子虛烏有、毫無根據。特此嚴正聲明與抗議。

賴清德 國民黨

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