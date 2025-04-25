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黃呂錦茹重開羈押庭 檢辯2小時攻防裁定羈押禁見

記者王聖藜／台北即時報導
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國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）25日在多位黨同陪同下出席羈押庭庭審理。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）25日在多位黨同陪同下出席羈押庭庭審理。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢方抗告發回重裁；台北地院25日上午10時傳喚黃呂重開羈押庭，庭審2個小時結束，裁定黃呂羈押禁見。

黃呂錦茹抗告案本周二由高院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組合議庭審理，周四裁定出爐，台北地院隨即分案由法官宋雲淳審查，並出訂庭期，檢方蒞庭陣容與上回相同，由主任檢察官鄧巧羚、檢察官許智評、朱家蓉上陣。

獲無保請回7天的黃呂錦茹上午10時在親友陪同下到庭，未置一詞，國民黨主席朱立倫、立委徐巧芯庭審中赴地檢署管制區外聲援，陳抗活動沒有失序。

台灣高等法院昨天發回的裁定指出，台北地院雖以黃呂錦茹涉犯偽造文書、個人資料保護法罪嫌不足駁回檢察官的羈押聲請，不過，卷內同案被告與證人供證、罷免案提議人名冊、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據，經綜合勾稽，與黃呂有相當程度參與的情節不符，黃呂是否罪嫌不足？有研求餘地。

裁定書認為，檢察官抗告所指原無保請回裁定未詳細審酌卷內事證有理由，原裁定既有可議之處，即無可維持，應撤銷發回原審法院更為裁定。

檢調接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐；本月17日搜索、黃呂錦茹等到案，聲押黃呂、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，法官19日裁定姚、初羈押禁見，黃呂、曾罪證不足、當庭釋放，檢方僅針對黃呂提抗告。

罷免 國民黨 徐巧芯

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