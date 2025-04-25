「安倍晉三接班人」高市早苗訪台 將見賴清德、蔡英文

日本自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗。(美聯社)

台灣外交部證實，日本 前經濟安全保障擔當大臣、眾議員 高市早苗率團將於4月27日至29日訪台，團員包括黃川田仁志眾議員、尾崎正直眾議員、佐藤啓參議員等共6人。訪台期間將拜會賴清德總統、立法院長韓國瑜及前總統蔡英文。也將參與「台灣安倍 晉三之友會」舉辦的活動。

高市早苗曾歷任日本經濟安全保障擔當大臣、總務大臣及自民黨政務調查會長等黨政要職，從政以來受到日本前首相安倍晉三器重，有「安倍接班人」之稱，日本去年9月舉行自民黨總裁選舉，高市民調一度出線，不過在最後二輪投票輸給石破茂。高市對中立場強硬，曾表示「台灣有事就是對日本的威脅，發生近乎可發動自衛權狀況的可能性很高。唯有日美合作才能守護日本的領土與國民。」

台外交部表示，該團在台期間將參與「台灣安倍晉三之友會」舉辦的相關活動，另將見賴清德總統、拜會蔡英文前總統、立法院長韓國瑜、跨黨派立法委員、外交部長林佳龍及台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就台日關係、區域情勢及經濟安全等議題交換意見。

台外交部指出，高市早苗熟悉國安及經濟事務。在當前全球面臨美中經貿衝突升溫及供應鏈重組的嚴峻情勢下，高市早苗此次率團訪台，除了彰顯一貫堅定挺台立場外，也有助提升台日在印太第一島鏈防衛安全連結及強化全球民主陣營「非紅供應鏈」的韌性，並進一步深化台灣與日本在各領域的實質合作。台外交部對高市早苗一行訪台交流表達誠摯歡迎。