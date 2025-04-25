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黑白集／川普髮夾彎 賴清德「脫中」畫餅成獨角戲

黑白集
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賴清德總統。(圖/總統府提供)
賴清德總統。(圖/總統府提供)

川普苦等習近平電話未果，卻等來股債匯三殺。難堪的經濟數據讓他一改「川皇」人設，放軟姿態聲稱：跟中國談判不會採取強硬姿態，加徵的145％關稅太高，將大幅下降，但不會是零。

財長貝森特說得更真切，他承認中美目前已是雙向禁運，這個狀態不可持續，聲言美國的目標不是要跟中國「脫鉤」；他暗示，這局面不久就會降級。果不其然，美媒立刻爆出砍半的新稅率。

各方訊號高度一致。美方顯然意識到，產業全鏈條世界工廠的底氣很硬，硬槓下去恐血流成河。川普只好自說自話，嫌起自己訂的關稅太高，這就算不是唾面自乾，也接近無地自容了。

賴清德更難看，川普「對等關稅」一出，他立馬見獵心喜提出「脫中入北」，以為美中從此將徹底脫鉤，台灣以後靠老美過日子就行。如今川普都已髮夾彎，「脫中」成了他一人的獨角戲。

川普是瘋狂的，但變臉是他的特長；而貝森特是華爾街出身，比誰都清楚美中脫鉤的後果將是全球經濟災難。賴清德卻將「脫中」畫餅成「台灣新願景」，以為可供人民充飢。

台積電南京廠去年獲利260億元台幣，美國廠則虧143億；請問，台積電如何「脫中」？黃仁勳最近飛往北京，承諾繼續服務中國市場，他笨嗎？連美國都轉彎了，賴清德的畫餅鋪還不快打烊。

川普 賴清德 關稅

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