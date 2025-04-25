柯文哲隨身碟「不雅片」傳是舒淇寫真 黃國昌轟檢「流氓」

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨 政治獻金等案，民眾黨前主席柯文哲 不滿檢方以隨身碟有不雅影片威脅認罪，傳出內容為藝人舒淇早年的三點全露寫真集；民眾黨主席黃國昌 表示，柯文哲態度坦蕩願意勘驗，反倒是檢察官恐嚇證人，是否願意公開相關偵訊影帶。

民眾黨立委陳昭姿則說，請問法官跟檢察官，也許還不只是男人，誰沒有看過這些片子，可以出版賣錢的東西，檢方刻意抹黃柯文哲，好像做了什麼不堪的事情，「允許18歲以上成年人看的東西，誰沒有看過？我實在看不下去。」

台北地方法院先前開庭審理京華城案，柯文哲指控檢方以不雅影片脅迫認罪，媒體人黃揚明日前在直播節目表示，所謂的不雅照為舒淇寫真集，在當年非常流行，「柯文哲那個就是寫真集啦，真的沒什麼啊。」

民眾黨立法院黨團24日舉行記者會，黃國昌受訪時直言，現在是法治國的檢察官在辦案，還是黑道混混在恐嚇，回想當初還在偵辦當中，台北市議員鍾小平跟一堆名嘴聲稱「有不堪入目的東西」，結果現在全部縮起來沒有人要負責，「鍾小平跟名嘴墮落就算了，怎麼連檢察官都一起墮落？」

黃國昌說，當天開庭完全聽不下去，因此他直接批判檢察官，辦案像是流氓在問話，從台北地檢署、法務部到檢查總長都不敢回，檢方刻意抹黃柯文哲攤出不雅影片，結果當事人坦坦蕩蕩同意勘驗，「你們在法庭說全面公開、接受社會檢驗，是不是同意把恐嚇證人的偵訊影帶全部公開？」

黃國昌強調，過去曾經試圖抹黃柯文哲的人出來道歉，「如果還有基本的做人禮義廉恥，包括那些在法庭想要帶風向、抹黃柯文哲的檢察官。」