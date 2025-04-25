綠諷藍白426遊行「挺作弊」：找活人上凱道、挺死人簽連署

民進黨25日表示，藍白426挺作弊，找活人上凱道挺死人簽連署。（本報資料照片）

民進黨 今天(25日)表示，國民黨 發動罷免綠委高達1923件死亡連署，涉嫌偽造文書罪，地方黨部遭搜索調查，更有人遭收押禁見，但國民黨視而不見違法行徑，還要號召支持者426上凱道，企圖以政治力量攻擊司法，轉移違法焦點，整個426集會的目的毫無任何正當性可言，藍白426挺作弊，找活人上凱道挺死人簽連署。

民進黨發言人吳崢表示，藍白號召支持者上凱道，更放話已經超過五萬人報名，但集會的目的非常荒謬，國民黨不斷指控司法不公、政治迫害，更令人非常困惑。國民黨彷彿巨嬰一般，攻擊抹煞第一線司法從業人員秉公執法的專業，無論是搜索、約談、開庭，國民黨都要聚眾抗議、包圍法院、干預司法辦案，阻撓杯葛任何的正當法律程序。

吳崢指出，難道國民黨是質疑所有的司法人員，包括核發搜索票的法官、羈押庭的法官甚至是高院發回更裁的法官，這些每一位獨立行使職權的法官都不中立、不專業嗎？國民黨自己犯法在先，法律用一致的標準來約束國民黨的行為，國民黨卻以政治力量企圖攻擊司法，想要轉移違法焦點。

律師黃帝穎表示，沒有任何民主國家可以擁有犯罪免押的法律特權，國民黨根本是法盲、瞎挺犯罪。檢調發動搜索，需提供相關證據資料，並有嚴謹的事證說服法官，法院才會裁定核定同意搜索或裁定羈押禁見。國民黨宣稱要上凱道要反綠共、戰獨裁的說法是相當荒謬，若真的為「綠共」，凱道就會像天安門 一樣禁止集會遊會，國民黨上到凱道，等於自打嘴巴。