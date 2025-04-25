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校內現罷免連署站 台北大學稱尊重

記者李定宇／新北25日電

新北三峽台北大學社會系一名來自台南的女學生在校內設罷免立委連署站「就罷伊」，同步辦學生參政午間短講，邀請教授講授政治與公民參與等議題。不過有學生質疑她表面推廣活動，背後特定陣營是既得利益者，引發爭議。校方表示，尊重學生言論自由，也盼雙方互相尊重。

活動期間中午收件，師生共同思考立委表現、公民責任及校園政治關係，強調公民社會須從青年扎根。參講者包括公行、社工及社會系教師，分別就選民評估立委標準、投身政治契機、校園政治行動價值與倫理發表短講，「引導」學生思考政治行動與生活連結。

但活動總召聲稱「是台南人，選區沒有人可以罷。」此事在臉書社團「NTPU國立台北大學新鮮人」引發激辯，有學生質疑活動是否真正開放多元立場，批評背後存在特定政治勢力，主張政黨退出校園是原則，不應有例外；其他學生則稱表達立場是言論自由基本權，學生辦活動不必強求假中立。

國民黨新北市議員呂家愷認為，政府機關規定政黨不得拜票，學校也是機關之一，學生可依個人意志支持特定政黨，但占用學校公共空間實屬不妥；教育法也規定學校應行政中立，學校雖不得介入學生的政治傾向，但應介入處理占用空間。

民進黨市議員卓冠廷卻說，學生對公共事務表達意見、展現意志，是最好的公民教育，真正的教育中立是不限制、不強迫校師生貫徹單一聲音與意志，反而要鼓勵大鳴大放、多元討論的平台，畫地自限、阻止意見表達、鼓勵政治冷漠的教育才不中立。

台北大學表示，凡遵守選罷法等規範，校方尊重學生言論自由及參與公共事務行為，並依教育基本法教育中立原則，不介入、參與相關活動，期盼持任何立場皆能相互尊重，在大學校園中理性探討公共事務。

罷免 國民黨 民進黨

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