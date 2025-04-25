校內現罷免連署站 台北大學稱尊重

新北三峽台北大學社會系一名來自台南的女學生在校內設罷免 立委連署站「就罷伊」，同步辦學生參政午間短講，邀請教授講授政治與公民參與等議題。不過有學生質疑她表面推廣活動，背後特定陣營是既得利益者，引發爭議。校方表示，尊重學生言論自由，也盼雙方互相尊重。

活動期間中午收件，師生共同思考立委表現、公民責任及校園政治關係，強調公民社會須從青年扎根。參講者包括公行、社工及社會系教師，分別就選民評估立委標準、投身政治契機、校園政治行動價值與倫理發表短講，「引導」學生思考政治行動與生活連結。

但活動總召聲稱「是台南人，選區沒有人可以罷。」此事在臉書社團「NTPU國立台北大學新鮮人」引發激辯，有學生質疑活動是否真正開放多元立場，批評背後存在特定政治勢力，主張政黨退出校園是原則，不應有例外；其他學生則稱表達立場是言論自由基本權，學生辦活動不必強求假中立。

國民黨 新北市議員呂家愷認為，政府機關規定政黨不得拜票，學校也是機關之一，學生可依個人意志支持特定政黨，但占用學校公共空間實屬不妥；教育法也規定學校應行政中立，學校雖不得介入學生的政治傾向，但應介入處理占用空間。

民進黨 市議員卓冠廷卻說，學生對公共事務表達意見、展現意志，是最好的公民教育，真正的教育中立是不限制、不強迫校師生貫徹單一聲音與意志，反而要鼓勵大鳴大放、多元討論的平台，畫地自限、阻止意見表達、鼓勵政治冷漠的教育才不中立。

台北大學表示，凡遵守選罷法等規範，校方尊重學生言論自由及參與公共事務行為，並依教育基本法教育中立原則，不介入、參與相關活動，期盼持任何立場皆能相互尊重，在大學校園中理性探討公共事務。