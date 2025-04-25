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有逃亡、勾串之虞 鄭文燦、高虹安皆延長境管8個月

記者陳恩惠、林孟潔／綜合25日電
海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長時收賄（左二），桃院昨裁定本月28日起延長限制出境、出海8個月。(本報資料照片)
海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長時收賄（左二），桃院昨裁定本月28日起延長限制出境、出海8個月。(本報資料照片)

海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長時收賄，移審桃園地方法院裁定2800萬元(台幣，下同，約86.2萬美元)交保，限制住居、出境出海8個月，境管期限將屆。桃院認為涉貪汙罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，昨裁定本月28日起延長限制出境、出海8個月；可抗告。

另外，停職中新竹市長高虹安被控擔任立委時詐領助理酬金、加班費，一審判刑7年4月，案件上訴二審審理中，限制出境、出海期限期滿。台灣高等法院認為犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，21日裁定當天起限制出境、出海8個月；可抗告。

新竹市長高虹安因任職立委期間涉嫌詐領助理費，遭延長限制出境、出海8個月。(本報資...
新竹市長高虹安因任職立委期間涉嫌詐領助理費，遭延長限制出境、出海8個月。(本報資料照片)

桃院開接押庭時鄭文燦、台塑前執行副總侯水文、開發商廖俊松及其長子廖家興、三子廖力廷等5名羈押被告均獲交保，限制住居、出境出海8個月。

合議庭認為，鄭文燦就涉貪汙治罪條例公務員職務上行為收受賄賂罪，否認犯行；廖俊松就涉貪汙等案，坦承非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪，否認侵占罪；侯水文、廖力廷坦承非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪；廖家興承認侵占罪。

合議庭依被告及證人於警詢及偵查中供述，及卷附行政函文、會議紀錄、通訊監察譯文、對話紀錄擷圖等證據資料，認為鄭文燦等5人涉貪汙罪嫌疑重大，所陳內容與部分被告及證人所述有差異，考量職業、社經地位、經濟能力及所涉案情節程度，有事實足認均有逃亡、勾串共犯或證人之虞，裁定5人本月28日起延長限制出境、出海8個月。

高院認為，高虹安因貪汙等案件，經一審認定共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，判7年4月徒刑，足以認定犯罪嫌疑重大，且先前為立法委員，現是新竹市長，曾留學，有豐富人脈、資源及資力可逃亡海外。

裁定指出，趨吉避凶是人之本性，在重罪追訴處罰壓力下，有相當理由足認高有逃亡之虞，為確保案件順利進行，權衡司法權有效行使與被告居住遷徙自由權受限程度，有對高限制出境、出海必要。

鄭文燦 高院

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