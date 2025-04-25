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新聞評論╱一場大遊行 反綠救民主 能否「救藍白」？

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426遊行將檢驗藍白兩黨能否凝聚「反綠」能量。圖為「在野領袖峰會」國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）相互致意。（記者陳正興／攝影）
426遊行將檢驗藍白兩黨能否凝聚「反綠」能量。圖為「在野領袖峰會」國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）相互致意。（記者陳正興／攝影）

為反制大罷免國民黨26日將舉行「戰獨裁站出來」大遊行。藍白兩黨主席朱立倫、黃國昌日前舉行「在野峰會」，因內容泛泛，被認為對遊行加分有限。這場會面效果不彰，正是過去一年的政治縮影：兩黨過多的政治算計掩蓋大是大非，形成「反綠」民意未必「挺藍白」的現象。

426遊行的主題是《戰獨裁站出來》。台灣目前雖還稱不上「獨裁」，但正一步步走向專制。諸如，主政者蔑視選舉結果、箝制言論和集會自由、政治干預司法、以國安為名大肆擴權，在在皆是民主退化的表徵。蔡政府時期，台灣已陷於民主逆流，自由精神不斷遭毀棄；這在賴政府，更成生活之日常。

在這股逆流中，國民黨和民眾黨首當其衝，成為主要的整肅對象。兩黨被抹紅成中共同路人，兩黨在國會的決議悉數遭到賴清德以覆議及釋憲手段架空，更推動「大罷免」企圖以廉價手段否決選舉民意。執政黨更動用司法鷹犬追殺在野黨人士，柯文哲已遭羈押九個多月，朱立倫則被以違反《集遊法》當成首謀。賴政府的野心，就是要徹底剿滅在野黨，將所有權力握在手裡。

賴政府的民主倒退，每天都在侵蝕一般公民的權利。例如，有人在網上詢問「陳菊走了嗎」，四小時後即遭逮捕，以違反《社維法》移送裁罰。各種與兩岸有關的團體，包括宗教、學術及文化交流，不斷遭到行政命令限制。至於陸配和陸二代，公開的壓迫和遣送，更是一波接著一波，肆無忌憚。

賴政府一味挑起政治對抗，濫用行政權力，卻完全忽略國計民生和經濟發展。面對川普的關稅戰，賴清德選擇投降退讓，不惜犧牲國內農工傳產，連台積電都可拱手送人。賴清德執政近一年，除鬥爭在野黨和恐怖統治，似從不記得要造福人民。這是台灣人民最大的悲哀。

儘管百姓對賴政府怨聲四起，國民黨與民眾黨的支持度卻未見起色。主要原因，是民進黨利用豐沛的黨政資源進行反宣傳，龐大的網軍側翼則配合煽動仇恨對立。除此之外，藍白兩黨因個人政治因素流於私利算計，對於社會民情卻無法敏銳回應。正因如此，許多民眾雖「討厭民進黨」，卻仍難以「心向藍白」。

以最近台北市長蔣萬安提出「倒閣」呼籲為例，倒閣雖非處理當前諸多問題的唯一解方，但頗受民意歡迎。然而藍白兩黨卻迴避討論，甚至提出奇怪的理由推託。朱立倫和黃國昌皆稱，倒閣不能解決專制獨裁的賴清德，重點不在「倒閣」，而是要「倒賴」。但就體制而言，國會目前只有倒閣權，不能罷免總統；朱、黃兩人的「倒賴」說，其實是無法執行的空包彈。說穿了，民眾黨是生怕倒閣後改選，席次反而下降；國民黨則是疏懶慣了，尚未推演倒閣後的種種得失，只好先以遷就現狀為安。這種消極態度，看在民眾眼裡，會認為兩黨只盤計自身利益，並不關心台灣民主的大是大非；如此，真有「反獨裁」的決心嗎？

26日的426遊行，是檢驗藍白兩黨能否凝聚「反綠」能量，並將之轉化為「支持藍白」的重要指標。藍白兩黨必須認清，如果在野黨不能為台灣及廣大民眾發出聲音，卻只汲汲於本黨的「損益」，不會有感動人民的能力。尤其，當賴政府不擇手段要殲滅在野黨時，藍白兩黨再不積極反抗，只會被民眾看輕。

目前，5萬人報名國民黨的426遊行，這絕非什麼令人欣慰的數字。藍白必須喚起所有對賴政府不滿的民眾一同上街，才能激發反罷免、反獨裁的力量。

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